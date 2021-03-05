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Коронавирус. Минздрав сократил список стран красной зоны – таблица

05.03.2021, 14:09
Коронавирус. Минздрав сократил список стран красной зоны – таблица - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Минздрав сократил список стран красной зоны со значительным распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В новой редакции в красный список входят 54 страны, в предыдущей версии была 61. В новый красной список, в частности, попали Болгария и Кипр. Зелеными стали Великобритания, Беларусь и другие страны.

В зеленой зоне также продолжают находиться курортные направления – Египет, Турция, Шри-Ланка, Мексика, Таиланд, Доминиканская Республика.  В красной зоне – Мальдивы, Черногория, Албания, США, Польша. Чтобы посмотреть полный список, нажмите на таблицу для увеличения.

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По правилам карантина, прибывшие из стран красной зоны должны пройти 14-дневную самоизоляцию или получить негативный результат ПЦР-теста на коронавирус. Для прибывших из стран зеленой зоны этого не требуется.

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Марк Сировой
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коронавирус красная зона путешествия отпуск зеленая зона минздрав COVID-19
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