Для въезда в Украину будет нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус – Степанов

Для въезда в Украину будут требовать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сегодня, 19 марта, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде.

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По словам Степанова, Минздрав вынес на рассмотрение правительства предложение ввести отрицательный ПЦР-тест как условие для въезда в Украину. Он выразил уверенность, что вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабмина.

Въезжающим в Украину нужно будет сделать ПЦР-тест не дольше, чем за 48 часов до пересечения границы. Требование будет относиться ко всем, вне зависимости от уровня заболеваемости COVID-19 в стране, из которой приехал человек.

По действующим сейчас правилам отрицательный ПЦР-тест или 14-дневный карантин требуются тем, кто приезжает из стран с заболеваемостью коронавирусом выше, чем в Украине.

На 5 марта ПЦР-тест требовался приезжающим из 54 стран.

Денис Юдин

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