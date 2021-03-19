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Для въезда в Украину будет нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус – Степанов

19.03.2021, 11:37
Для въезда в Украину будет нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус – Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: Александр Клименко/пресс-служба Верховной Рады)

Для въезда в Украину будут требовать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сегодня, 19 марта, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде.

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По словам Степанова, Минздрав вынес на рассмотрение правительства предложение ввести отрицательный ПЦР-тест как условие для въезда в Украину. Он выразил уверенность, что вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабмина.

Въезжающим в Украину нужно будет сделать ПЦР-тест не дольше, чем за 48 часов до пересечения границы. Требование будет относиться ко всем, вне зависимости от уровня заболеваемости COVID-19 в стране, из которой приехал человек.

  • По действующим сейчас правилам отрицательный ПЦР-тест или 14-дневный карантин требуются тем, кто приезжает из стран с заболеваемостью коронавирусом выше, чем в Украине.
  • На 5 марта ПЦР-тест требовался приезжающим из 54 стран.
Денис Юдин
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