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Рекомендовал лечить COVID-19 травяным сиропом. Глава МОЗ Шри-Ланки заболел коронавирусом

23.01.2021, 18:36
Рекомендовал лечить COVID-19 травяным сиропом. Глава МОЗ Шри-Ланки заболел коронавирусом - Фото
Сироп (pixabay.com)

На Шри-Ланке коронавирусом заболел министр здравоохранения Павитра Ванняраччи. Ранее он утвердил в качестве официального лекарства от COVID-19 сироп из трав, пишет BBC.

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Рекламируемый травяной сироп был изготовлен местным шаманом – по словам знахаря, прием этого "лекарства" должен был действовать как "пожизненная прививка от коронавируса". Шаман заявил, что увидел рецепт "лекарства" в призрачном сне – в числе прочего, в его состав вошел мед и мускатный орех.

Ванняраччи принимал сироп для профилактики последние несколько недель, однако в пятницу, 22 января, дал положительный результат теста на COVID-19. 

Сообщается, что местные до сих пор толпами приезжают в деревню к шаману, чтобы получить "волшебное зелье".

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Дарья Мостовая
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