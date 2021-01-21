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Шри-Ланка открыла границу для туристов. Какие условия въезда и пребывания

21.01.2021, 15:25
Шри-Ланка открыла границу для туристов. Какие условия въезда и пребывания - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

С 21 января Шри-Ланка официально открыла свои границы для путешественников – решение было принято, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, пишет АР.

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В Бюро содействия туризму заявили, что постарались принять все меры предосторожности, чтобы отдых на курорте был "максимально безопасным, надежным и безмятежным".

Первые две недели туристы смогут останавливаться только в одном из 55 отелей, которые будут открыты только для иностранцев без доступа туда местных жителей.

Для въезда в страну необходимо будет предъявить ПЦР-тест на COVID-19 с отрицательными результатом, сделанный не позднее 96 часов до прибытия. Также тесты надо будет сделать уже в отеле непосредственно перед заселением и спустя пять дней пребывания. Если поездка продлится дольше недели, через семь дней тест необходимо будет повторить.

Дополнительно туристы должны будут купить на месте страховку за $12 с покрытием до $50 000 на медицинские расходы, связанные с лечением коронавируса.

Оформить визу на Шри-Ланку можно будет только в режиме онлайн, выдача виз на месте по прибытию сейчас приостановлена. Посещать туристы смогут только определенные разрешенные места.

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Дарья Мостовая
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граница туризм Шри-Ланка коронавирус COVID-19

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