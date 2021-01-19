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Полиция Бали наказывает отжиманиями туристов, которые не носят маски – видео видео

19.01.2021, 10:19
Штрафы на Бали (Фото - ABC Australia)
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Иностранцев, которые нарушили карантинные протоколы на Бали заставляют отжиматься – таким образом местные правоохранители хотят приучить туристов к соблюдению "антиковидных" мер. Об этом пишет ABC Australia

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Сообщается, что местные власти регистрируют на острове огромное количество нарушений, связанных с нарушением карантинных мер. При этом, 80% всех оштрафованных – туристы. 

По словам главы Агентства общественного порядка регентства Бадунг, власти решили не штрафовать за мелкие проступки, такие как отсутствие маски или ее неправильное ношение.

Некоторые, однако, были оштрафованы за то, что оказывали сопротивление сотрудникам полиции или просто не хотели с ними сотрудничать.

Штраф за неношение маски на Бали – 100 000 рупий (9$). 

Читайте также: Туризм. В Египте отменили новогодние мероприятия, а за отсутствие масок будут штрафовать

Станислав Стороженко
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