Минздрав расширил список стран красной зоны – инфографика

Минздрав расширил список стран красной зоны, в которых наблюдается широкое распространение коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сейчас в красную зону входят 66 государств, а 11 января было 55. Теперь в нее включили ОАЭ, Венгрию, Албанию, Канаду, Бразилию, Уругвай и другие страны. Продолжают находиться в красной зоне США, Польша, Чехия, ряд других стран Европы и других континентов.

В красную зону попадают страны, в которых показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения выше этого индикатора по Украине (сейчас – 219,8). Полный список можно посмотреть, увеличив инфографику по клику.

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Также были изменения и в зеленой зоне. В частности в нее включили Турцию. Здесь же находится и популярное зимой туристическое направление – Египет. Полный список доступен по нажатию на картинку.

Люди, прибывающее со стран красной зоны, должны получить негативный результат ПЦР-теста (сделанного за 48 часов до пересечения границы), либо пройти 14-дневную самоизоляцию. Для прибывающих из стран зеленой зоны этого не требуется.

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Марк Сировой

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