Минздрав за полдня перенес 23 страны из красной в зеленую зону

Минздрав второй раз за день обновил списки стран зеленой и красной зон по распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В первой половине дня Объединенные Арабские Эмираты, Доминиканская республика и еще 21 государство были в красной зоне. Сейчас их перенесли в зеленую. Среди них Канада, Венгрия, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Азербайджан, Болгария, Бельгия, Бразилия.

В красной зоне находятся страны, где заболеваемость коронавирусом за 14 дней на 100 000 человек выше, чем в Украине. Утром этот показатель в Украине составлял 106,8. Сейчас — 244,19. Соответственно ряд стран с показателями, ниже этого, попали в зеленую зону.

Пребывающие в Украину из зеленой зоны не проходят обсервацию. Те, кто приезжают из красной зоны, должны либо получить негативный результат теста на коронавирус не больше, чем за 48 часов до пересечения границы, либо провести 14 дней в самоизоляции.

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Вадим Ребрина

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