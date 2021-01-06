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Глава КСУ Тупицкий вылетел в Дубай – источник

06.01.2021, 18:26
Глава КСУ Тупицкий вылетел в Дубай – источник - Фото
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий вылетел с женой и сыном в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил осведомленный источник в правоохранительных органах. 

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Тупицкий с женой и сыном вылетели сегодня в 10:35 рейсом "Киев-Дубай". Вернуться, по данным источника, судья должен 13 января.

Эту же информацию ранее со ссылкой на пассажиров рейса распространил в своем Telegram-канале экс-депутат Сергей Лещенко

Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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ксу Александр Тупицкий

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