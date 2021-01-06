Глава КСУ Тупицкий вылетел в Дубай – источник
06.01.2021, 18:26
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий вылетел с женой и сыном в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил осведомленный источник в правоохранительных органах.
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Тупицкий с женой и сыном вылетели сегодня в 10:35 рейсом "Киев-Дубай". Вернуться, по данным источника, судья должен 13 января.
Эту же информацию ранее со ссылкой на пассажиров рейса распространил в своем Telegram-канале экс-депутат Сергей Лещенко.
- 28 декабря Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение. ОГП направил ходатайство Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.
- Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что в УПК есть пункт, который предоставляет ОГП возможность ходатайства президенту об отстранении лиц, назначенных им же.
- В КСУ перечислили основания для возможного отстранения или увольнения судьи КСУ и заявили, что статья 154 УПК, на которую ссылается ОП, не может быть таким основанием.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца. Он аргументировал это решение именно тем, что Тупицкий был назначен указом президента.
- В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой. В ОП ответили, что Тупицкий отстранен законно.
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