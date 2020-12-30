"У вас нет полномочий". Офис Зеленского ответил на демарш КСУ

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После подписания президентом Владимиром Зеленским указа об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судья не имеет полномочий созывать специальное заседание в суде, а разъяснение на сайте КСУ не несет в себе никаких правовых последствий. Об этом заявил представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский.

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Он отметил, что Тупицкий не является главой КСУ со вчерашнего дня, поэтому в течение двух месяцев не может исполнять полномочия судьи или председателя суда и созывать специальные заседания, а также принимать участие в них или других мероприятиях суда.

По словам Вениславского, отстранение Тупицкого было "фактически вынужденным шагом, сделанным президентом с целью установления истины во время досудебного расследования уголовного дела", а также реакцией на обращение Офиса генпрокурора.

"Это делается для того, чтобы<...>глава КСУ не мог вмешиваться в проведение досудебного расследования и не препятствовал своими действиями органам досудебного расследования", – подчеркнул представитель Зеленского.

Также Вениславский прокомментировал разъяснение, размещенное на сайте КСУ, в котором шла речь о ничтожности указа президента и привлечении к ответственности за издание и выполнение явно преступных распоряжений.

"Оно не имеет никаких юридических последствий, поскольку юридический департамент, который подписался как автор такого разъяснения, не имеет полномочий давать какие-либо разъяснения по поводу официальной трактовки тех или иных норм действующего законодательства, какой является статься 154 УПК", – заявил чиновник.

ОБНОВЛЕННО В 19:15.

В пресс-служба ОП добавили, что законы не предусматривают возможности размещения на официальном сайте КСУ сообщений правового департамента суда.

Также отмечается, что опубликованное на сайте сообщение – "присвоение полномочий Конституционного суда правовым департаментом", а те, кто распорядился его опубликовать, должны быть привлечены к юридической и уголовной ответственности.

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Дарья Мостовая

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