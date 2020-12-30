"У вас нет полномочий". Офис Зеленского ответил на демарш КСУ
После подписания президентом Владимиром Зеленским указа об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судья не имеет полномочий созывать специальное заседание в суде, а разъяснение на сайте КСУ не несет в себе никаких правовых последствий. Об этом заявил представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский.
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Он отметил, что Тупицкий не является главой КСУ со вчерашнего дня, поэтому в течение двух месяцев не может исполнять полномочия судьи или председателя суда и созывать специальные заседания, а также принимать участие в них или других мероприятиях суда.
По словам Вениславского, отстранение Тупицкого было "фактически вынужденным шагом, сделанным президентом с целью установления истины во время досудебного расследования уголовного дела", а также реакцией на обращение Офиса генпрокурора.
"Это делается для того, чтобы<...>глава КСУ не мог вмешиваться в проведение досудебного расследования и не препятствовал своими действиями органам досудебного расследования", – подчеркнул представитель Зеленского.
Также Вениславский прокомментировал разъяснение, размещенное на сайте КСУ, в котором шла речь о ничтожности указа президента и привлечении к ответственности за издание и выполнение явно преступных распоряжений.
"Оно не имеет никаких юридических последствий, поскольку юридический департамент, который подписался как автор такого разъяснения, не имеет полномочий давать какие-либо разъяснения по поводу официальной трактовки тех или иных норм действующего законодательства, какой является статься 154 УПК", – заявил чиновник.
ОБНОВЛЕННО В 19:15.
В пресс-служба ОП добавили, что законы не предусматривают возможности размещения на официальном сайте КСУ сообщений правового департамента суда.
Также отмечается, что опубликованное на сайте сообщение – "присвоение полномочий Конституционного суда правовым департаментом", а те, кто распорядился его опубликовать, должны быть привлечены к юридической и уголовной ответственности.
- 28 декабря Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение. ОГП направил ходатайство Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.
- Вениславский заявил, что в УПК есть пункт, который предоставляет ОГП возможность ходатайства президенту об отстранении лиц, назначенных им же. В КСУ же перечислили основания для возможного отстранения или увольнения судьи КСУ и заявили, что статья 154 УПК, на которую ссылается ОП, не может им быть.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца.
- 30 декабря судьи КСУ объявили указ президента ничтожным и пригрозили ему привлечением к ответственности.
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