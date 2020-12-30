Судьи КСУ объявили указ Зеленского по Тупицкому ничтожным и угрожают тюрьмой

В Конституционном суде заявили, что считают указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого ничтожным, а его издание может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте КСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В КСУ отметили, что наивысшую силу в Украине имеет Конституция, а ее нормы не наделяют президента право "отстранять от должности судью Конституционного суда". Таким образом, издав указ об отстранении Тупицкого, Зеленский вышел за рамки своих полномочий и нарушил сразу несколько норм Конституции.

С конституционно-правовой точки зрения этот указ президента является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан с превышением полномочий главы государства, противоречит конституционным основам и принципам, а также посягает на правовой статус судьи КСУ, заявили в суде.

По мнению судей КСУ, издание этого указа является незаконным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда, препятствует выполнению им служебных обязанностей и влечет за собой юридическую ответственность.

Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за вмешательство в деятельность госслужащих и судебных органов, подчеркнули в КСУ, добавив, что никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения или приказы – за их издание или выполнение наступает юридическая ответственность.

Читайте также: В КСУ анонсировали специальное заседание по вопросу увольнения главы суда Тупицкого

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.