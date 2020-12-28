Отстранение Тупицкого. В КСУ раскритиковали аргументы Офиса президента
В Конституционном суде перечислили основания для возможного отстранения или увольнения судьи КСУ. Статья УПК, на которую ссылается Офис президента, не может быть таким основанием, считают в суде. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
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Там отметили, что исчерпывающий перечень оснований прекращения полномочий судьи КСУ и его увольнения содержится в ст. 149-1 Конституции.
Согласно этой статье, полномочия судьи КСУ прекращаются в случае:
- истечения срока его полномочий;
- достижения им 70 лет;
- прекращения гражданства Украины;
- вступления в законную силу решения суда о признании его без вести пропавшим, умершим или недееспособным;
- вступления в законную силу обвинительного приговора против него.
Основаниями для увольнения судьи КСУ являются:
- неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;
- нарушения им требований относительно несовместимости;
- совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями;
- подача им заявления об отставке по собственному желанию.
Других оснований для прекращения полномочий судьи КСУ Конституция не содержит, подчеркивают в суде.
При этом уволить судью могут только судьи КСУ и обязательно двенадцатью голосами, "и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него (суда, – ред.)", заявили в КСУ.
Там также отмечают, что ч. 3 ст. 154 УПК, на которую ссылаются в Офисе президента как на возможное основание для увольнения Тупицкого, не может быть применена к судьям КСУ. "Иначе можно утверждать о неравном правовом статусе судей Конституционного суда, и, фактически, снижение соответствующих гарантий для судей КСУ, что противоречит положениям статьи 149 Конституции", – отметили в суде.
- Сегодня, 28 декабря, Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение.
- ОГП направил ходатайство Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца. Однако в законе о КСУ нет прямого указания на такой способ отстранения от должности.
- Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что в уголовно-процессуальном кодексе есть пункт, который предоставляет ОГП возможность ходатайства президенту об отстранении лиц, назначенных им же.
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