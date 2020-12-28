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Отстранение Тупицкого. В КСУ раскритиковали аргументы Офиса президента

28.12.2020, 18:25
Отстранение Тупицкого. В КСУ раскритиковали аргументы Офиса президента - Фото
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

В Конституционном суде перечислили основания для возможного отстранения или увольнения судьи КСУ. Статья УПК, на которую ссылается Офис президента, не может быть таким основанием, считают в суде. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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Там отметили, что исчерпывающий перечень оснований прекращения полномочий судьи КСУ и его увольнения содержится в ст. 149-1 Конституции.

Согласно этой статье, полномочия судьи КСУ прекращаются в случае:

- истечения срока его полномочий;

- достижения им 70 лет;

- прекращения гражданства Украины;

- вступления в законную силу решения суда о признании его без вести пропавшим, умершим или недееспособным;

- вступления в законную силу обвинительного приговора против него.

Основаниями для увольнения судьи КСУ являются:

- неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;

- нарушения им требований относительно несовместимости;

- совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями;

- подача им заявления об отставке по собственному желанию.

Других оснований для прекращения полномочий судьи КСУ Конституция не содержит, подчеркивают в суде.

При этом уволить судью могут только судьи КСУ и обязательно двенадцатью голосами, "и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него (суда, – ред.)", заявили в КСУ.

Там также отмечают, что ч. 3 ст. 154 УПК, на которую ссылаются в Офисе президента как на возможное основание для увольнения Тупицкого, не может быть применена к судьям КСУ. "Иначе можно утверждать о неравном правовом статусе судей Конституционного суда, и, фактически, снижение соответствующих гарантий для судей КСУ, что противоречит положениям статьи 149 Конституции", – отметили в суде.

Вадим Ребрина
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ксу офис президента Александр Тупицкий Офис генпрокурора

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