Офис Генпрокурора направил ходатайство Зеленскому об отстранении главы КСУ от должности

Сегодня Офис генерального прокурора направил ходатайство президенту Владимиру Зеленскому об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ОГП.

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Примечательно, что в законе о конституционном суде нет прямого указания на такой способ отстранить судью или главу КСУ от должности.

В пресс-службе Генпрокуратуры этот момент детально прокомментировать не смогли, отметив, что решение по вопросу, куда направлять ходатайство, принимает процессуальный руководитель.

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Дарья Мостовая

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