Офис Генпрокурора направил ходатайство Зеленскому об отстранении главы КСУ от должности
28.12.2020, 12:05
Александр Тупицкий (скриншот из видеозаписи)
Сегодня Офис генерального прокурора направил ходатайство президенту Владимиру Зеленскому об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ОГП.
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Примечательно, что в законе о конституционном суде нет прямого указания на такой способ отстранить судью или главу КСУ от должности.
В пресс-службе Генпрокуратуры этот момент детально прокомментировать не смогли, отметив, что решение по вопросу, куда направлять ходатайство, принимает процессуальный руководитель.
- После скандального решения КСУ об антикор-реформе Тупицкий не единожды критиковался Офисом президента. В частности, представитель президента в КСУ Федор Вениславский называл его "абсолютно неадекватным в восприятии реальности".
- 24 декабря стало известно, что Тупицкого вызывают для вручения подозрения в ОГП.
- Сегодня Тупицкий не пришел в Офис ОГП для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение.
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