Зеленский хочет перезагрузить КСУ в 2021-м: Тупицкий не может быть главой суда

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий якобы не может оставаться на своей должности, КСУ надо перезагрузить. Об этом заявил в интервью Фокусу президент Владимир Зеленский.

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"Очень надеюсь (на перезагрузку КСУ в 2021, – ред.). Я считаю, Тупицкий не может быть главой КСУ. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого. Я даже не угрожаю", – сказал он.

Зеленский считает, что в связи с конституционным кризисом у Тупицкого есть конфликт с государством, обществом, Верховной Радой и президентом.

"Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг", – сказал президент.

Зеленский также считает, что Тупицкий "превысил полномочия", а судьи всегда "работали не по законам, а в соответствии с их личным законом о частном КС". Он сказал, что нынешний состав КСУ – "это как "дети" Виктора Януковича, так и "племянники" Петра Порошенко, а есть еще и "дальние родственники" Юлии Тимошенко".

LIGA.net обратилась за комментариями в КСУ, Евросолидарность и Батькивщину.

Марк Сировой

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