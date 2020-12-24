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Тупицкого нужно отстранить от должности судьи КСУ – представитель Зеленского в суде

24.12.2020, 18:43
Тупицкого нужно отстранить от должности судьи КСУ – представитель Зеленского в суде - Фото
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

Вызов главы Конституционного суда Александра Тупицкого в Офис генпрокурора для вручения подозрения оправдан, а обнародованные записи дают основания для его отстранения от должности, считает представитель президента в КСУ Федор Вениславский. Его комментарий предоставила LIGA.net пресс-служба Офиса президента.

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Вениславский отметил, что запись разговора, в ходе которого Тупицкий пытался отговорить бизнесмена Владислава Дрегера давать показания против бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, а возможно и против него самого, сделана легально — это было негласное снятие информации, на которое есть разрешение суда.

"И именно это стало основанием, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, и господин Тупицкий был вызван для объявления о подозрении", – сказал Вениславский.

По его словам, дело открыто по двум статьям – 384 (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и 386 (Препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний) УК.

Представитель президента в КСУ убежден, что уже сами записи свидетельствуют, что Тупицкий "не соответствует тем критериям судьи Конституционного суда, которые закреплены в Конституции".

"Думаю, этот факт является достаточным для того, чтобы судьи КС минимум на собрании, специальном заседании, рассмотрели вопрос, может ли судья Тупицкий быть судьей Конституционного суда", – резюмировал Вениславский.

Так же считает глава комитета Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина. "Следующим шагом должно быть отстранение господина Тупицкого от должности, как собственно и предусматривает Уголовный процессуальный кодекс. Это может сделать суд", – сказала она.

Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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