Тупицкого нужно отстранить от должности судьи КСУ – представитель Зеленского в суде

Вызов главы Конституционного суда Александра Тупицкого в Офис генпрокурора для вручения подозрения оправдан, а обнародованные записи дают основания для его отстранения от должности, считает представитель президента в КСУ Федор Вениславский. Его комментарий предоставила LIGA.net пресс-служба Офиса президента.

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Вениславский отметил, что запись разговора, в ходе которого Тупицкий пытался отговорить бизнесмена Владислава Дрегера давать показания против бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, а возможно и против него самого, сделана легально — это было негласное снятие информации, на которое есть разрешение суда.

"И именно это стало основанием, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, и господин Тупицкий был вызван для объявления о подозрении", – сказал Вениславский.

По его словам, дело открыто по двум статьям – 384 (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и 386 (Препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний) УК.

Представитель президента в КСУ убежден, что уже сами записи свидетельствуют, что Тупицкий "не соответствует тем критериям судьи Конституционного суда, которые закреплены в Конституции".

"Думаю, этот факт является достаточным для того, чтобы судьи КС минимум на собрании, специальном заседании, рассмотрели вопрос, может ли судья Тупицкий быть судьей Конституционного суда", – резюмировал Вениславский.

Так же считает глава комитета Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина. "Следующим шагом должно быть отстранение господина Тупицкого от должности, как собственно и предусматривает Уголовный процессуальный кодекс. Это может сделать суд", – сказала она.

28 октября 2020 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз на Южном берегу оккупированного Крыма и не отразил информацию об этом в своей декларации.

Мать жены Тупицкого Лариса Колпаченко владеет четырьмя земельными участками с домом под Киевом и четырехкомнатной квартирой в престижном жилом комплексе "Новопечерские липки" на столичном Печерске.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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