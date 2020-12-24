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Главу КСУ Тупицкого вызывают для вручения подозрения – документ

24.12.2020, 12:12
Главу КСУ Тупицкого вызывают для вручения подозрения – документ - Фото
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

Главу Конституционного суда Александра Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения подозрения. Повестка о вызове оказалась в распоряжении LIGA.net.

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По данным собеседника LIGA.net, близкому к процессу, повестку Тупицкому должны вручить сегодня.

В пресс-службе КСУ отметили в комментарии LIGA.net, что пока ничего не знают о повестке.

Собеседники LIGA.net не могут уточнить, по какому конкретно делу вызывают Тупицкого. База реестра досудебных расследований является закрытой, поэтому пробить по ней номер производства из повестки также нельзя.

В то же время 29 октября ГБР заявляло о расследовании ряда уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. 30 октября ведомство открыло против него дела по якобы фактам госизмены и незаконного отчуждения земельного участка во временно оккупированном Крыму. Тогда судья отказался идти на допрос к правоохранителям.

Кроме того, 21 декабря Схемы опубликовали аудиозаписи разговоров Тупицкого из материалов уголовного дела о незаконном завладении Зуевским энергомеханическим заводом, который остался на неподконтрольной Украине территории Донбасса. В этом же деле подозревается бывший глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков, который сейчас в розыске по другому делу.

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Марк Сировой, Юрий Смирнов
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подозрение ксу Александр Тупицкий Офис генпрокурора

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