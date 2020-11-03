Глава КСУ Тупицкий прописан в доме соратника Дубинского – Наші гроші

Стоимость дома, в котором якобы прописан председатель Конституционного суда с семьей, может составлять около $1 млн, говорится в расследовании

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий зарегистрирован в доме, который якобы принадлежит члену команды нардепа Александра Дубинского" Сергею Левченко. Об этом сообщается в программе журналистских расследований Наші гроші з Денисом Бігусом.

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По электронной декларации главы КСУ, кроме него самого в коттедже прописаны также жена и дети. Сообщается, что ориентировочная стоимость дома такой площади в коттеджном городке "Конек" возле Конча-Заспы под Киевом может доходить до $1 млн.

Сам Левченко в этом году баллотировался в депутаты Киевского облсовета от партии Слуга народа. Он избирался по восьмому избирательному округу. Рекламную кампанию Левченко вел как член команды нардепа Александра Дубинского, который вел СН на областные выборы по этому округу.

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Станислав Стороженко

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