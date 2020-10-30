Глава КСУ Тупицкий заявил, что не пойдет на допрос в ГБР

Тупицкий пояснил свое решение тем, что ему фактически было предъявлено подозрение – это делает его не свидетелем, а подозреваемым

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что не пойдет на допрос в Государственное бюро расследований по делу о причастности к влиянию на деятельность хозяйственных судов. Об этом он заявил на брифинге.

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Свое решение Тупицкий пояснил тем, что ему де-факто было предъявлено подозрение – это означает, что у него, как у подозреваемого, права отличаются от тех, которые есть у свидетеля.

"Действует процессуальный закон – есть основания, есть процессуальное руководство генеральной прокуратуры, тогда пожалуйста – допросы, защита и так далее", – резюмировал Тупицкий.

Он отметил, что его уже дважды допрашивали по этому делу, однако ни разу он не получал подозрения в причастности.

Допрос запланирован на 2 ноября.

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Станислав Стороженко

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