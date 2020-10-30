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Глава КСУ Тупицкий заявил, что не пойдет на допрос в ГБР

30.10.2020, 15:37
Глава КСУ Тупицкий заявил, что не пойдет на допрос в ГБР - Фото
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

Тупицкий пояснил свое решение тем, что ему фактически было предъявлено подозрение – это делает его не свидетелем, а подозреваемым

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что не пойдет на допрос в Государственное бюро расследований по делу о причастности к влиянию на деятельность хозяйственных судов. Об этом он заявил на брифинге. 

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Свое решение Тупицкий пояснил тем, что ему де-факто было предъявлено подозрение – это означает, что у него, как у подозреваемого, права отличаются от тех, которые есть у свидетеля. 

"Действует процессуальный закон – есть основания, есть процессуальное руководство генеральной прокуратуры, тогда пожалуйста – допросы, защита и так далее", – резюмировал Тупицкий.

Он отметил, что его уже дважды допрашивали по этому делу, однако ни разу он не получал подозрения в причастности. 

Допрос запланирован на 2 ноября.

  • 28 октября 2020 г КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Это означает, что агентство не сможет проверять декларации чиновников на нарушения и инициировать привлечение их к ответственности, свободный доступ к реестру деклараций должен быть закрыт. НАПК уже закрыло реестр
  • НАПК заявило о конфликте интересов у двоих судей, журналисты установили его и у главы КСУ.
  • СНБО пришло к выводу, что последние решения КСУ несут угрозу нацбезопасности. Секретарь совета заявил, что существует целостный план, направленный против основ Украинского государства.
  • Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций и обеспечить их спецпроверку.
  • Вчера вечером, 29 октября, ГБР заявило, о расследовании ряда уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. 
  • 30 октября сообщалось, что Госбюро расследований начало уголовное производство против главы КСУ по фактам госизмены и незаконного отчуждения земельного участка во временно оккупированном Крыму.

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Станислав Стороженко
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