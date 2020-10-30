Глава КСУ Тупицкий заявил, что не пойдет на допрос в ГБР
Тупицкий пояснил свое решение тем, что ему фактически было предъявлено подозрение – это делает его не свидетелем, а подозреваемым
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что не пойдет на допрос в Государственное бюро расследований по делу о причастности к влиянию на деятельность хозяйственных судов. Об этом он заявил на брифинге.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Свое решение Тупицкий пояснил тем, что ему де-факто было предъявлено подозрение – это означает, что у него, как у подозреваемого, права отличаются от тех, которые есть у свидетеля.
"Действует процессуальный закон – есть основания, есть процессуальное руководство генеральной прокуратуры, тогда пожалуйста – допросы, защита и так далее", – резюмировал Тупицкий.
Он отметил, что его уже дважды допрашивали по этому делу, однако ни разу он не получал подозрения в причастности.
Допрос запланирован на 2 ноября.
- 28 октября 2020 г КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Это означает, что агентство не сможет проверять декларации чиновников на нарушения и инициировать привлечение их к ответственности, свободный доступ к реестру деклараций должен быть закрыт. НАПК уже закрыло реестр.
- НАПК заявило о конфликте интересов у двоих судей, журналисты установили его и у главы КСУ.
- СНБО пришло к выводу, что последние решения КСУ несут угрозу нацбезопасности. Секретарь совета заявил, что существует целостный план, направленный против основ Украинского государства.
- Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций и обеспечить их спецпроверку.
- Вчера вечером, 29 октября, ГБР заявило, о расследовании ряда уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации.
- 30 октября сообщалось, что Госбюро расследований начало уголовное производство против главы КСУ по фактам госизмены и незаконного отчуждения земельного участка во временно оккупированном Крыму.
Читайте также: Кризис | "Имеет признаки конституционного переворота". Глава КСУ оценил законопроект Зеленского
Комментарии