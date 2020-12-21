"Схемы" опубликовали запись разговора главы Конституционного суда Александра Тупицкого из материалов уголовного дела о незаконном завладении Зуевским энергомеханическим заводом, который остался на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

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В уголовном деле подозревается другой судья – бывший глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков, который сейчас в розыске по другому делу.

Запись сделана в 2018 году во время встречи Тупицкого, который на тот момент был замглавы КСУ, с донецким бизнесменом Владиславом Дрегером. Он также подозреваемый по уголовному делу, связанному с заводом. При этом Дрегер считает, что Татьков, пока он сидел в СИЗО, завладел его бизнесом, поэтому дал согласие на сотрудничество со следствием (на встречу с Тупицким он пришел с устройством для записи).

Тупицкий, по данным журналистов, также имеет долю в заводе, поэтому назначил встречу Дрегеру, чтобы отговорить его давать показания. Во время встречи он пояснил, что "этой х...й (давать показания, – ред.) заниматься не стоит" и предложил поделить завод или "натравить" на Татькова СБУ, обвинив в сепаратизме, "и просто с него снять деньги за урегулирование этого дела".

"Считали бы вы нужным вместе с ним или по отдельности дать мне какую-нибудь копейку за участие в этих делах – наверное, я бы не отказался. Почему я должен отказываться, если я внутри когда-то стоял этому вопросу?" – говорит Тупицкий бизнесмену.

Тупицкий – о перспективах Татькова, который сейчас скрывается в Австрии: "У Виктора Ивановича в планах может быть только заплатить "бабки" и уйти на дно. Ну кто возьмет в систему правосудия? Это надо переворот какой-то делать. Даже, допустим, пришел бы к власти Оппозиционный блок, что было бы для него лучше и так далее. Но ему после этой истории и статей в судебную власть... И с возрастом... А вот в народные депутаты – как раз годится, возраст не ограничен. Бабло заплатил – и ты уже со значком и в парламенте".

Во время беседы собеседники обсуждали и карьерный путь Тупицкого. До КСУ он работал в Днепропетровском апелляционном хозяйственном суде.

"И меня отправили в Днепропетровск. Где я просидел на подсосе. Потому что Днепропетровск – там только такие реестры – и х...й копейку кто дает, все идет наверх и уже наверху все эти реестры сводятся, такая ситуация. Я не слишком был доволен этой ситуацией", – говорит Тупицкий.

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Он также объясняет привилегии, которые дает работа в КСУ.

"При вот этих всех люстрационных вопросах Конституционный суд стал самым защищенным касательно этого в настоящее время. Чтобы нас привлечь к чему-то, нужно что? 12 голосов судей КС и вызов генерального (генпрокурора, – ред.) и с изучением материалов дела. Вот если 12 судей КС проголосуют за сдачу судей, тогда он пойдет куда-то в другое место. Но это надо уже, я не знаю, что нужно сделать, чтобы 12 судей проголосовали", – говорит Тупицкий.

Во встрече, по данным журналистов, также принимал участие Богдан Чобиток — на тот момент экс-сотрудник СБУ, сейчас — руководитель управления внутреннего контроля Госбюро расследований.

В комментарии "Схемам" Тупицкий сказал, что не поддерживает отношений с указанными в запросе людьми. По словам судьи, его уже допрашивали по этому эпизоду в Генпрокуратуре в качестве свидетеля. Какую-либо другую информацию он давать отказался, сославшись на тайну следствия.

28 октября 2020 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз на Южном берегу оккупированного Крыма и не отразил информацию об этом в своей декларации.

Мать жены Тупицкого Лариса Колпаченко владеет четырьмя земельными участками с домом под Киевом и четырехкомнатной квартирой в престижном жилом комплексе "Новопечерские липки" на столичном Печерске.

Вадим Ребрина

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