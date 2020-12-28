Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для получения подозрения
28.12.2020, 11:35
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора для получения подозрения. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ОГП.
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Там уточнили, что глава КСУ не пришел якобы по семейным обстоятельствам. При этом он не показал документы о причине неявки.
Сообщается, что Тупицкий официально считается подозреваемым по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК (Подкуп свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель).
- После скандального решения КСУ об антикор-реформе Тупицкий не единожды критиковался Офисом президента. В частности, представитель президента в КСУ Федор Вениславский называл его "абсолютно неадекватным в восприятии реальности".
- 24 декабря сообщалось, что Тупицкого вызывают для вручения подозрения в ОГП, однако по какому именно делу – неясно.
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