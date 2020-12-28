У Зеленского считают, что президент имеет право отстранить Тупицкого

Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой имеет право ходатайствовать перед президентом Владимиром Зеленским об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. И глава государства может удовлетворить это ходатайство. Об этом заявил в комментарии LIGA.net представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

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По его словам, в уголовно-процессуальном кодексе есть пункт, который предоставляет ОГП возможность ходатайства президенту об отстранении лиц, назначенных им же.

"Я думаю, что все будет в рамках УПК и полномочия соответствующие есть у Офиса генерального прокурора", – сказал Вениславский.

Также он отметил, что президент издает указы во исполнение конституции и законов Украины. В случае ходатайства об отстранении Тупицкого, президент будет вправе принять решение, сказал Вениславский.

"Президент имеет такие полномочия", – подытожил представитель Зеленского.

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Станислав Стороженко

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