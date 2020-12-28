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У Зеленского считают, что президент имеет право отстранить Тупицкого

28.12.2020, 15:02
У Зеленского считают, что президент имеет право отстранить Тупицкого - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой имеет право ходатайствовать перед президентом Владимиром Зеленским об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. И глава государства может удовлетворить это ходатайство. Об этом заявил в комментарии LIGA.net представитель президента в КСУ Федор Вениславский. 

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По его словам, в уголовно-процессуальном кодексе есть пункт, который предоставляет ОГП возможность ходатайства президенту об отстранении лиц, назначенных им же. 

"Я думаю, что все будет в рамках УПК и полномочия соответствующие есть у Офиса генерального прокурора", – сказал Вениславский. 

Также он отметил, что президент издает указы во исполнение конституции и законов Украины. В случае ходатайства об отстранении Тупицкого, президент будет вправе принять решение, сказал Вениславский. 

"Президент имеет такие полномочия", – подытожил представитель Зеленского. 

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Станислав Стороженко
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