Зеленский отстранил на два месяца главу КСУ Тупицкого: указ

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По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский принял решение на два месяца отстранить от должности судьи главу Конституционного суда Александра Тупицкого.

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Сегодня днем президент созвал заседание СНБО для обсуждения путей выхода из сложившегося из-за решений КСУ, в частности об отмене уголовной ответственности за ложь в декларациях, конституционного кризиса.

"Я подписываю этот указ (об отстранении Тупицкого, – ред.) ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса", – сказал Зеленский.

В ОП отметили, что решение было принято после получения ходатайства Офиса генпрокурора об отстранении Тупицкого.

Замглавы ОП Андрей Смирнов отметил, что ходатайство было направлено во исполнение ст. 154 Уголовного процессуального кодекса. Статья предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает президент, отметили в ОП.

"Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК, статьей 154. Президент во исполнение Конституции и законов, согласно Конституции, издает указы. В соответствии со статьей 154 лицо, которое назначил на должность президент, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности", – пояснил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

ОБНОВЛЕНО В 20:23. Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net пояснил, что теперь Тупицкий процессуально не может присутствовать на судебных заседаниях. Отстранение, по его словам, может быть продлено еще на два месяца, "вплоть до обязательного увольнения в связи с очевидным конфликтом интересов".

Вадим Ребрина

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