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В КСУ анонсировали специальное заседание по вопросу увольнения главы суда Тупицкого

29.12.2020, 22:33
В КСУ анонсировали специальное заседание по вопросу увольнения главы суда Тупицкого - Фото
Александр Тупицкий (скриншот из видеозаписи)

В Конституционном суде заявили, что назначат специальное пленарное заседание по вопросу увольнения главы КСУ Александра Тупицкого. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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В КСУ отметили, что независимость судей Конституционного суда обеспечивается в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий судей КСУ или их увольнения.

"Решение об освобождении судьи КСУ от должности на основаниях, определенных частью 2 статьи 149-1 Конституции, принимается исключительно Конституционным судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него", – заявили в КСУ.

Там сообщили, что по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание.



Вадим Ребрина
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