В КСУ анонсировали специальное заседание по вопросу увольнения главы суда Тупицкого
В Конституционном суде заявили, что назначат специальное пленарное заседание по вопросу увольнения главы КСУ Александра Тупицкого. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
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В КСУ отметили, что независимость судей Конституционного суда обеспечивается в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий судей КСУ или их увольнения.
"Решение об освобождении судьи КСУ от должности на основаниях, определенных частью 2 статьи 149-1 Конституции, принимается исключительно Конституционным судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него", – заявили в КСУ.
Там сообщили, что по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание.
- 28 декабря Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение. Речь идет о деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.
- ОГП направил ходатайство президенту Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца на время расследования. Однако в законе о КСУ нет прямого указания на такой способ отстранения от должности.
- В КСУ перечислили основания для возможного отстранения или увольнения судьи КСУ и заявили, что статья 154 УПК, на которую ссылается ОП, не может быть таким основанием.
- Сегодня Зеленский, сославшись на ст. 154 УПК, издал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. В ОП подчеркнули, что не уволили Тупицкого, не прекратили его полномочия, а именно временно отстранили от должности.
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