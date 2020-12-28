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В КСУ прокомментировали неявку Тупицкого и дали оценку ходатайству генпрокурора

28.12.2020, 15:05
В КСУ прокомментировали неявку Тупицкого и дали оценку ходатайству генпрокурора - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ)

В Конституционном суде заявили, что у главы суда Александра Тупицкого нет причин уклоняться от следствия, а ходатайство, направленное президенту Офисом генпрокурора, содержит определения, не предусмотренные законом. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в КСУ.

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В КСУ отметили, что Тупицкий не явился в ОГП для участия в процессуальных действиях по уважительным причинам, а не чтобы уклониться от их проведения.

По поводу отстранения главы Конституционного суда собеседник было отмечено, что ни Конституция Украины, ни закон о КСУ не содержат такого понятия как "отстранение от должности" судьи КСУ.

В суде подчеркнули, что судья Конституционного суда увольняется с должности только в порядке, определенном Конституцией и для принятия этого решения необходимы минимум 12 голосов суда. При этом, ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него, считают в КСУ.

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Дарья Мостовая
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