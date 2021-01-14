В США изменились условия въезда для украинцев

Соединенные Штаты изменили правила въезда для украинцев. Об этом сообщает посольство США в Украине.

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Как отмечается, новые правила карантина для иностранных граждан, путешествующих в США, вступают в силу с 26 января.

В частности, они предусматривают обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней до запланированного путешествия.

Путешествующий должен предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждение проведения лабораторных исследований или выздоровления от COVID-19.

Также путешествующим рекомендуется сдать повторно тест на COVID-19 в США на 3-5 день после прилета и оставаться дома в течение 7 дней.

С 28 декабря Турция обязала иметь негативный тест на COVID-19 при въезде из-за границы.

11 января Минздрав опубликовал новый список стран зеленой и красной зоны по распространению COVID-19. США – в красной.

Наталия Медведева

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