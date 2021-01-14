UA

В США изменились условия въезда для украинцев

14.01.2021, 17:28
В США изменились условия въезда для украинцев - Фото
Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты изменили правила въезда для украинцев. Об этом сообщает посольство США в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, новые правила карантина для иностранных граждан, путешествующих в США, вступают в силу с 26 января.

В частности, они предусматривают обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней до запланированного путешествия.

Путешествующий должен предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждение проведения лабораторных исследований или выздоровления от COVID-19.

Также путешествующим рекомендуется сдать повторно тест на COVID-19 в США на 3-5 день после прилета и оставаться дома в течение 7 дней.

  • С 28 декабря Турция обязала иметь негативный тест на COVID-19 при въезде из-за границы.
  • 11 января Минздрав опубликовал новый список стран зеленой и красной зоны по распространению COVID-19. США – в красной.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
карантин коронавирус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 