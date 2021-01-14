В США изменились условия въезда для украинцев
14.01.2021, 17:28
Фото: depositphotos.com
Соединенные Штаты изменили правила въезда для украинцев. Об этом сообщает посольство США в Украине.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, новые правила карантина для иностранных граждан, путешествующих в США, вступают в силу с 26 января.
В частности, они предусматривают обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней до запланированного путешествия.
Путешествующий должен предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждение проведения лабораторных исследований или выздоровления от COVID-19.
Также путешествующим рекомендуется сдать повторно тест на COVID-19 в США на 3-5 день после прилета и оставаться дома в течение 7 дней.
- С 28 декабря Турция обязала иметь негативный тест на COVID-19 при въезде из-за границы.
- 11 января Минздрав опубликовал новый список стран зеленой и красной зоны по распространению COVID-19. США – в красной.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Администратор системы
Киев • Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developerРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии