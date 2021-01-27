Ученые предостерегли о долгосрочных "побочках" от приема антибиотиков в первые дни жизни

Применение антибиотиков в первые две недели после рождения может привести к замедлению роста мальчиков в первые шесть лет, а использование их в более позднем детстве связано с набором лишнего веса. Исследование на эту тему появилось в журнале Nature Communications.

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Международная группа биологов отслеживала долгосрочное влияние антибиотиков на здоровье 12 422 младенцев в Финляндии, родившихся в 2008–2010 годах. Все они родились клинически здоровыми и не имели явных врожденных болезней; 9,3% из них были прописаны антибиотики в первые 14 суток жизни.

Авторы обнаружили "значительное снижение" прибавки в весе у мальчиков (на 10-20% в сравнении с контрольной группой) в первые шесть лет жизни после воздействия антибиотиков в неонатальном периоде – но не у девочек. Было влияние и на рост (меньший у тех, кого лечили), но не столь значительное.

Применение антибиотиков после неонатального периода, в течение первых шести лет, было связано со "значительно более высоким индексом массы тела" в течение всего периода исследования, причем у обоих полов.

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Биологи пришли к выводу, что ранее воздействие антибиотиков может быть связано с долгосрочным нарушением микрофлоры кишечника, в особенности фекальных бифидобактерий до двухлетнего возраста. То есть, препараты меняли состав и численность бактерий, после чего обновленная микрофлора дольше "приходила в норму", чем у тех, кто нет принимал антибиотики.

Догадку авторы проверили на мышах. Новорожденным грызунам пересаживали микрофлору из кишечника тех сородичей, которым ранее давали антибиотики: рост мышат с "обновленными" бактериями замедлялся.

Они также показали, что пересадка фекальной микробиоты от детей, подвергшихся воздействию антибиотиков, "чистым" самцам (но не самкам) привела к значительному нарушению роста мышей.

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Исследователи подчеркивают, что нарушение роста в раннем детстве "связано с плохими исходами для развития нервной системы и повышенным возникновением кардиометаболических факторов риска в дальнейшей жизни".

Между тем, авторы пишут – эти данные не означают, что младенцы не должны в принципе получать подобных лекарств: "Антибиотики критически важны для выживания новорожденных, но нужно учитывать и изучать их долгосрочные побочные эффекты".

Ранее другое исследование показало, что вероятность врожденных болезней у плода увеличивается вдвое у тех беременных, которые принимают антибиотики-макролиды.

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Евгений Пилипенко

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