Если часами сидите в соцсетях, у медиков для вас плохие новости – результаты исследования

Чем больше молодые люди ежедневно используют соцсети, тем выше риск развития у них депрессии в полугодичной перспективе. Об этом со ссылкой на результаты исследования, которое сегодня опубликовал Американский журнал профилактической медицины, пишет пресс-служба Университета Арканзаса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В 2018 году авторы исследования опросили более 1000 американцев от 18 до 30 лет, чтобы измерить уровень их психологического состояния по девяти пунктам в опроснике. Параллельно участники сообщали, сколько времени проводят в Facebook, Twitter, Reddit, Instagram и SnapChat. Анализ учитывал возраст, пол, расу, образование, доход и занятость.

Выводы неутешительны: по сравнению с опрошенными, которые использовали соцсети менее двух часов в день, у молодых людей, просиживающих там более пяти часов, было в 2,8 раза больше шансов получить депрессию в течение шести месяцев.

Что вы знаете о психотерапии? – спецпроект LIGA.net

Авторы полагают, что одной из причин таких результатов может быть то, что соцсети отнимают много времени, и это может "вытеснить формирование более важных личных отношений, достижение личных или профессиональных целей или даже просто моменты ценных размышлений".

Они также считают, что непроизвольное сравнения себя и своих достижений с другими людьми в соцсетях также может лежать в основе таких результатов. Ученые подчеркивают, что в соцсетях люди часто создают себе "чистый" и позитивный образ, и другие, особенно юные пользователи, переживают, что "не соответствуют невозможным идеалам".

Читайте также:

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.