Медики в США показали статистику аллергических реакций на антиковидную вакцину Moderna

В США опубликовали промежуточные данные о поствакцинальных аллергических реакциях на антиковидную прививку от компании Moderna. Статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний показывает, что анафилаксия на эту мРНК-вакцину крайне редкая: 2,5 случая на 1 млн введенных доз.

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С 21 декабря 2020 года по 10 января нынешнего в США ввели ~4,4 млн первых доз препарата mRNA-1273. За это время зафиксировано 1266 (0,03%) различных побочных эффектов.

Среди этих 1266 отмечено 108 случаев "для дальнейшего рассмотрения" как возможные случаи тяжелой аллергической реакции, включая анафилаксию.

Среди этих 108 случаев 10 были определены как анафилаксия, в том числе девять – у лиц с задокументированной историей аллергии или аллергических реакций (у пяти из них ранее была анафилаксия).

СПРАВКА. Анафилаксия – опасная для жизни аллергическая реакция, которую вызывает повышенная чувствительность организма к повторному поступления чужеродных веществ (в основном белковой природы), которые действуют как антигены. Развивается обычно в первые минуты (реже – часы). Часто возникает вследствие укусов или ужаливания насекомых, при аллергии на пищевые продукты и лекарственные препараты, редко – после вакцинации. Обычно ее можно распознать по таким проявлениям: зуд, сыпь, отек слизистой оболочки гортани и резкое снижение кровяного давления. Купируется инъекцией адреналина.

Среднее время от укола до появления симптомов – 7,5 минут (от 1 до 45 минут). В девяти случаях это произошло в пределах 15 минут после вакцинации. Нет сообщений о смертельных случаях, которые связаны с анафилаксией от укола "Модерной".

Из восьми человек, по которым были данные о последующем наблюдении, все выздоровели или были выписаны домой. Среди остальных сообщений о случаях, которые не были признаны анафилаксией, 47 оценены как "неанафилаксические аллергические реакции", и столько же – как "неаллергические нежелательные явления". В четырех отчетах о случаях побочек медики "не смогли получить достаточно информации, чтобы оценить вероятность анафилаксии".

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Такая промежуточная статистика случаев аллергии – заметно меньше, чем по вакцине Pfizer/BioNTech: там частота – ~11,1 случаев на 1 млн доз. Тем не менее, из-за разных размеров выборки твердые выводы для сравнения в этом плане вакцин Moderna и Pfizer/BNT делать нельзя.

Требования к медикам и получателям вакцины – такие же, как и для другой мРНК-вакцины. ВОЗ не рекомендует препарат Moderna беременным.

Евгений Пилипенко

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