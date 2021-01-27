UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Медики в США показали статистику аллергических реакций на антиковидную вакцину Moderna

27.01.2021, 08:33
Медики в США показали статистику аллергических реакций на антиковидную вакцину Moderna - Фото
Вакцина Moderna (фото – US Navy, Michael Chen)

В США опубликовали промежуточные данные о поствакцинальных аллергических реакциях на антиковидную прививку от компании Moderna. Статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний показывает, что анафилаксия на эту мРНК-вакцину крайне редкая: 2,5 случая на 1 млн введенных доз.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С 21 декабря 2020 года по 10 января нынешнего в США ввели ~4,4 млн первых доз препарата mRNA-1273. За это время зафиксировано 1266 (0,03%) различных побочных эффектов.

Среди этих 1266 отмечено 108 случаев "для дальнейшего рассмотрения" как возможные случаи тяжелой аллергической реакции, включая анафилаксию.

Среди этих 108 случаев 10 были определены как анафилаксия, в том числе девять – у лиц с задокументированной историей аллергии или аллергических реакций (у пяти из них ранее была анафилаксия).

СПРАВКА. Анафилаксия – опасная для жизни аллергическая реакция, которую вызывает повышенная чувствительность организма к повторному поступления чужеродных веществ (в основном белковой природы), которые действуют как антигены. Развивается обычно в первые минуты (реже – часы). Часто возникает вследствие укусов или ужаливания насекомых, при аллергии на пищевые продукты и лекарственные препараты, редко – после вакцинации. Обычно ее можно распознать по таким проявлениям: зуд, сыпь, отек слизистой оболочки гортани и резкое снижение кровяного давления. Купируется инъекцией адреналина.

Среднее время от укола до появления симптомов – 7,5 минут (от 1 до 45 минут). В девяти случаях это произошло в пределах 15 минут после вакцинации. Нет сообщений о смертельных случаях, которые связаны с анафилаксией от укола "Модерной".

Из восьми человек, по которым были данные о последующем наблюдении, все выздоровели или были выписаны домой. Среди остальных сообщений о случаях, которые не были признаны анафилаксией, 47 оценены как "неанафилаксические аллергические реакции", и столько же – как "неаллергические нежелательные явления". В четырех отчетах о случаях побочек медики "не смогли получить достаточно информации, чтобы оценить вероятность анафилаксии".

Читайте также: Вакцину Moderna проверили против новых мутаций коронавируса: результаты

Такая промежуточная статистика случаев аллергии – заметно меньше, чем по вакцине Pfizer/BioNTech: там частота – ~11,1 случаев на 1 млн доз. Тем не менее, из-за разных размеров выборки твердые выводы для сравнения в этом плане вакцин Moderna и Pfizer/BNT делать нельзя.

Требования к медикам и получателям вакцины – такие же, как и для другой мРНК-вакцины. ВОЗ не рекомендует препарат Moderna беременным.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
наука исследование вакцинация медицина вакцина прививка иммунитет аллергия CDC Moderna анафилаксия побочные эффекты иммунология реактогенность

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 