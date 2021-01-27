Медики в США показали статистику аллергических реакций на антиковидную вакцину Moderna
В США опубликовали промежуточные данные о поствакцинальных аллергических реакциях на антиковидную прививку от компании Moderna. Статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний показывает, что анафилаксия на эту мРНК-вакцину крайне редкая: 2,5 случая на 1 млн введенных доз.
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С 21 декабря 2020 года по 10 января нынешнего в США ввели ~4,4 млн первых доз препарата mRNA-1273. За это время зафиксировано 1266 (0,03%) различных побочных эффектов.
Среди этих 1266 отмечено 108 случаев "для дальнейшего рассмотрения" как возможные случаи тяжелой аллергической реакции, включая анафилаксию.
Среди этих 108 случаев 10 были определены как анафилаксия, в том числе девять – у лиц с задокументированной историей аллергии или аллергических реакций (у пяти из них ранее была анафилаксия).
Среднее время от укола до появления симптомов – 7,5 минут (от 1 до 45 минут). В девяти случаях это произошло в пределах 15 минут после вакцинации. Нет сообщений о смертельных случаях, которые связаны с анафилаксией от укола "Модерной".
Из восьми человек, по которым были данные о последующем наблюдении, все выздоровели или были выписаны домой. Среди остальных сообщений о случаях, которые не были признаны анафилаксией, 47 оценены как "неанафилаксические аллергические реакции", и столько же – как "неаллергические нежелательные явления". В четырех отчетах о случаях побочек медики "не смогли получить достаточно информации, чтобы оценить вероятность анафилаксии".
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Такая промежуточная статистика случаев аллергии – заметно меньше, чем по вакцине Pfizer/BioNTech: там частота – ~11,1 случаев на 1 млн доз. Тем не менее, из-за разных размеров выборки твердые выводы для сравнения в этом плане вакцин Moderna и Pfizer/BNT делать нельзя.
Требования к медикам и получателям вакцины – такие же, как и для другой мРНК-вакцины. ВОЗ не рекомендует препарат Moderna беременным.
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