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ВОЗ выпустила рекомендации по вакцине Moderna и уходу за пациентами с COVID-19 на дому

26.01.2021, 18:24
ВОЗ выпустила рекомендации по вакцине Moderna и уходу за пациентами с COVID-19 на дому - Фото
Флакон с вакциной Moderna от COVID-19 (фото - ЕРА)

Всемирная организация здравоохранения выпустила временные рекомендации по использованию вакцины Moderna mRNA-1273 против COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше. Также эксперты дали рекомендации для пациентов, которые проходят лечение в домашних условиях.

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Рекомендации по применению вакцины Moderna опубликованы на сайте ВОЗ.

Вакцину рекомендуют принимать двумя дозами с интервалом в 28 дней, который в случае необходимости может быть увеличен до 42 дней.

Кому не следует прививаться вакциной Moderna

Хотя беременность подвергает женщин более высокому риску тяжелого протекания COVID-19, использование этой вакцины беременным женщинам в настоящее время не рекомендуется, если только они не подвержены высокому риску заражения (например, медицинские работники). Прекращение грудного вскармливания после вакцинации не рекомендуется.

Лица, в анамнезе которых была тяжелая аллергическая реакция на какой-либо компонент вакцины, не должны принимать эту или любую другую мРНК-вакцину.

Вакцинацию очень слабых пожилых людей с ожидаемой продолжительностью жизни менее трех месяцев следует оценивать индивидуально.

Вакцину нельзя вводить лицам моложе 18 лет до получения результатов дальнейших исследований.

ВОЗ рекомендует наблюдать за всеми вакцинированными в течение как минимум 15 минут после прививки. В случае тяжелой аллергической реакции на первую дозу, не следует принимать вторую.

Доказано, что вакцина Moderna эффективна примерно на 92%, начиная с 14-го дня после получения первой дозы. Нет информации о том, что вакцина неэффективна против новых штаммов, включая B.1.1.7 и 501Y.V2.

Предотвращает ли вакцинация Moderna заражение и передачу?

В ВОЗ говорят, что не знают, предотвратит ли вакцина заражение и защитит ли она от дальнейшей передачи. Иммунитет сохраняется несколько месяцев, но полная продолжительность пока неизвестна. Эти вопросы изучаются.

Пациенты с COVID-19 в домашних условиях должны иметь возможность использовать пульсоксиметр для измерения уровня кислорода в крови, чтобы вовремя получить стационарную помощь. Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге ООН в Женеве, сообщает Reuters.

Также ВОЗ советует врачам помещать пациентов в положение лежа на животе в состоянии бодрствования, чтобы улучшить приток кислорода.

"Также мы рекомендуем использование антикоагулянтов в небольших дозах, чтобы предотвратить образование тромбов в кровеносных сосудах. Мы предлагаем использовать более низкие дозы, а не более высокие, потому что более высокие дозы могут привести к другим проблемам", – сказала Харрис.

В Moderna заявили, что их вакцина mRNA-1273 вызывает нейтрализующий иммунный ответ против известных мутантных вариантов SARS-CoV-2 – тех, что появились в Британии и ЮАР. 

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Вадим Ребрина
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