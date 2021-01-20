Чудеса науки. Мышам с травмой спинного мозга вернули способность ходить – есть регенерация

Мышам с полностью поврежденным спинным мозгом вернули способность ходить. Исследование терапии, основанной на вирусной доставке в нервные клетки модифицированного интерлейкина-6 (цитокин, сигнально-информационная молекула), опубликовал журнал Nature.

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У высших животных небольшая способность отростков нейронов (аксонов) восстанавливаться, если они были повреждены, и чем старше особь, тем хуже с этим обстоят дела. Из-за этого травмы спинного мозга ведут к частичному или полному параличу.

Регенерация аксонов происходит в том числе через запуск цитокинами определенных биохимических путей.

Ученые из Рурского университета Бохума наделили аденоассоциированный вирус способностью экспрессировать цитокин hyper-IL-6, и вводили этот "ГМО-доставщик" в тот участок коры головного мозга мышей с недавно поврежденным кортикоспинальным трактом, который отвечает за двигательную активность.

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У части грызунов в обоих группах (эксперимент и контроль) также "выключали" ген PTEN, который, как считается, отвечает за каскад восстановительных процессов в нейронах, но никак не влияет на восстановление подвижности.

В итоге у мышей с hyper-IL-6 через два месяца аксоны выросли на 6 мм, а в сочетании с "нокаутированным" PTEN – на 7 мм. Целевая доставка цитокина привела к тому, что мыши смогли нормально ходить после такой терапии.

Дальнейшее исследование показало, что эффект hyper-IL-6 наблюдается именно в серотонинергические нейронах, которые группируются в стволе мозга. С экспрессией цитокина их аксоны регенерировали, а после того, как у восстановившихся мышей химически повреждали этот тип нейронов, они снова не могли использовать задние лапки.

Авторы предположили, что положительный эффект hyper-IL-6 наблюдается также из-за того, что обычным путем подобные соединения достигают продолговатого мозга в незначительных количествах.

"Транснейрональная доставка hyper-IL-6 обеспечивает регенеративную стимуляцию нейронов в глубоком стволе головного мозга, доступ к которым в противном случае затруднен, но очень важен для функционального восстановления после травмы спинного мозга", – резюмировали они.

Осенью 2020-го в Кембриджском университете доказали возможность устойчивого восстановления аксонов зрительного нерва у взрослого млекопитающего при помощи генной терапии.

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Евгений Пилипенко

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