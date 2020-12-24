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Будет как в ЕС. Ляшко обнадежил насчет пневмококковой вакцины для Украины

24.12.2020, 07:50
Будет как в ЕС. Ляшко обнадежил насчет пневмококковой вакцины для Украины - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба МОН)

Украина сможет закупить вакцину от пневмококка по специальной цене: она, вероятно, появится в календаре прививок с 2022 года. Об этом, ссылаясь на положительный ответ Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на запрос Украины о сниженной цене закупки препарата, пишет в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Закупка многокомпонентной пневмококковой вакцины по такой цене позволит обеспечить доступ к ней для большего количества детей Украины, подчеркнул замглавы Минздрава.

Ляшко напомнил, что такая вакцина включена в календарь прививок всех 27 стран-членов ЕС.

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"Это очень важный шаг, ведь пневмококк является причиной многих серьезных болезней, таких как менингит, сепсис, пневмония", – перечислил он, добавив, что пневмококковая инфекция – одна из основных причин смертности среди детей до 5 лет во всем мире.

СПРАВКА. Пневмококковая инфекция, которую вызывает бактерия Streptococcus pneumoniae, – причина ряда заболеваний, как серьезных, так и легких, но более распространенных вроде синусита и отита среднего уха. Болезнь наиболее типична для крайних возрастов – маленьких детей и пожилых. Передается прежде всего воздушно-капельным путем. Есть две доступные пневмококковые вакцины против 10-13 самых распространенных штаммов: ВОЗ рекомендует включать их в программы иммунизации детей во всем мире.

Кроме того, в интервью Радио НВ Ляшко сообщил, что Украина может получить по механизму COVAX вдвое больше доз антикоронавирусной вакцины, чем сейчас решено. "8 млн – это стопроцентная гарантия, 16 млн – это потенциальная возможность", – уточнил он.

Евгений Пилипенко
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