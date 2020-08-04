Минздрав расширит календарь прививок, Ляшко напомнил о необходимости вакцинации

Главный санврач анонсировал внесение прививки от пневмококковой инфекции в национальный календарь прививок

Министерство здравоохранения планирует расширить календарь прививок вакциной от пневмококковой инфекции. Об этом сегодня на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Добавление вакцины от пневмококковой инфекции в календарь прививок планируется на 2022 год, Минздрав будет обсуждать с Минфином вопрос о выделении для этого бюджетных средств.

Также Ляшко напомнил, что до начала учебного года осталось меньше месяца, и необходимо проверить, все ли прививки сделаны у детей, которые пойдут в школу. Он перечислил, какие вакцины входят в национальный календарь прививок:

- до шестилетнего возраста должны быть сделаны четыре прививки против дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита, одна прививка против кори, краснухи и паротита, три прививки против гепатита B и гемофильной инфекции и одна прививка против туберкулеза;

- в шесть лет дополнительно проводится вакцинация против кори, краснухи и паротита, а также от дифтерии, столбняка и полиомиелита;

- при условии, если все эти прививки сделаны, до 14 лет вакцинация не проводится, за исключением ежегодной прививки от гриппа, которая пока еще не входит в национальный календарь и не оплачивается государством;

- в 14 лет проводится вакцинация от полиомиелита;

- в 16 лет - от дифтерии и столбняка;

- после этого каждые 10 лет необходимо делать ревакцинацию от дифтерии и столбняка.

Ляшко подчеркнул, что вакцина для ревакцинации взрослых также предоставляется бесплатно.

3 июля сообщалось , что Украина вошла в список стран с высоким риском вспышки полиовируса cVDPV, который вызывает заболевание полиомиелитом.

сообщалось 9 июля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что в Украине недостаточно вакцинируют детей от кори, паротита и краснухи.

За пять месяцев этого года только 30% детей первого года жизни получили все три дозы вакцины против полиомиелита.

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Денис Юдин

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