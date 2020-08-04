Минздрав расширит календарь прививок, Ляшко напомнил о необходимости вакцинации
Главный санврач анонсировал внесение прививки от пневмококковой инфекции в национальный календарь прививок
Министерство здравоохранения планирует расширить календарь прививок вакциной от пневмококковой инфекции. Об этом сегодня на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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Добавление вакцины от пневмококковой инфекции в календарь прививок планируется на 2022 год, Минздрав будет обсуждать с Минфином вопрос о выделении для этого бюджетных средств.
Также Ляшко напомнил, что до начала учебного года осталось меньше месяца, и необходимо проверить, все ли прививки сделаны у детей, которые пойдут в школу. Он перечислил, какие вакцины входят в национальный календарь прививок:
- до шестилетнего возраста должны быть сделаны четыре прививки против дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита, одна прививка против кори, краснухи и паротита, три прививки против гепатита B и гемофильной инфекции и одна прививка против туберкулеза;
- в шесть лет дополнительно проводится вакцинация против кори, краснухи и паротита, а также от дифтерии, столбняка и полиомиелита;
- при условии, если все эти прививки сделаны, до 14 лет вакцинация не проводится, за исключением ежегодной прививки от гриппа, которая пока еще не входит в национальный календарь и не оплачивается государством;
- в 14 лет проводится вакцинация от полиомиелита;
- в 16 лет - от дифтерии и столбняка;
- после этого каждые 10 лет необходимо делать ревакцинацию от дифтерии и столбняка.
Ляшко подчеркнул, что вакцина для ревакцинации взрослых также предоставляется бесплатно.
- 3 июля сообщалось, что Украина вошла в список стран с высоким риском вспышки полиовируса cVDPV, который вызывает заболевание полиомиелитом.
- 9 июля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что в Украине недостаточно вакцинируют детей от кори, паротита и краснухи.
- За пять месяцев этого года только 30% детей первого года жизни получили все три дозы вакцины против полиомиелита.
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