В Украине высокий риск распространения кори в случае эпидемии – Степанов

В Украине недостаточно вакцинируют детей против кори, паротита и краснухи. Это чревато распространением эпидемии, отмечают в Минздраве

В Украине из-за низкого уровня вакцинации высокий риск распространения кори в случае эпидемии этой болезни. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Мы увидели цифры. Особенно это касается детей, которым необходимо делать вакцину КПК для профилактики кори, паротита и краснухи. Было снижение (уровня вакцинации, - ред.) на 30% в сравнении с прошлым годом. Более того, Европейская региональная комиссия отнесла Украину к странам с высоким риском распространения эпидемии, если она будет", - сказал чиновник.

Он призвал украинцев прививать своих детей и проходить все три вакцины КПК согласно графику вакцинации. По его словам, регионы обеспечены вакциной.

Ранее в Минздраве заявили о высоком риске вспышки в Украине полиовируса.

7 июля в ведомстве призвали украинцев вакцинироваться против ротавируса.

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Марк Сировой

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