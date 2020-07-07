Ротавирус в Украине: Минздрав призывает вакцинироваться

Ротавирусы являются наиболее распространенной причиной тяжелых диарейных заболеваний у детей младшего возраста во всем мире

Почти каждый ребенок в мире до пяти лет заражается ротавирусом по крайней мере один раз. Об этом в Facebook сообщает Минздрав, призывая украинцев к вакцинации.

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По данным МОЗ, в 2019 году больше всего вспышек болезни было зафиксировано в Запорожской области, меньше всего - в Харьковской области.

Всего за последние два года, динамика заболеваемости ротавирусной инфекцией уменьшилась почти вдвое - с 18 142 инфицированных в 2017 году - до 9511 в 2019.

Основными методами профилактики ротавирусной инфекции является вакцинация и соблюдение правил личной гигиены, говорят в МОЗ.

"Для ранней защиты от инфекции достаточно две дозы. Первая доза может быть назначена ребенку на шестой неделе жизни. Интервал между применением первой и второй доз должен быть не менее четырех недель. Курс вакцинации следует завершить до достижения ребенком возраста 24 недели", - сообщили в ведомстве.

Особых предостережений для прививки от ротавирусной инфекции нет. Вакцину против этой инфекции можно сочетать с другими вакцинами.

В Украине прививки против ротавирусной инфекции относят к рекомендованным. То есть вакцинироваться можно за свой счет.

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СПРАВКА. Ротавирусная инфекция - болезнь вирусного происхождения, является наиболее частой причиной тяжелой диареи, нередко смертельной, особенно у младенцев и маленьких детей. Инфицирование происходит чаще всего через фекалии и при контакте с поверхностями и предметами, которые могли быть загрязнены: игрушками, полом, мебелью, одеждой и т.д., а также во время еды. Инкубационный период длится около двух дней. Симптомы часто начинаются с рвоты, затем наступает частая диарея, продолжающаяся в течение четырех-восьми дней. Тяжелые симптомы обычно возникают у детей от шести месяцев до двух лет, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

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Наталия Софиенко

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