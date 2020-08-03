Минздрав объяснил, почему нужно планово делать прививки во время карантина
В Минздраве подчеркнули, что нарушение плановой вакцинации приведет к вспышке инфекционных болезней
За пять месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.
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"Вакцинация - единственная возможность уберечься от осложнений, вызванных полиомиелитом. Любое нарушение плановой вакцинации, даже на короткий период, приведет к вспышкам вакциноуправляемых инфекций", - отмечается в сообщении.
Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита оценила риск передачи инфекции в 41 стране региона.
"Риск в Украине отнесли к категории высоких. Процент охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточен, чтобы до конца года достичь 95%", - считают специалисты.
По рекомендациям ВОЗ, если в стране вакцинированы более 95% населения, то распространение вируса прекратится.
На 1 июня 2020 года, только 28,3% детей до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК).
По расчетам нынешней тенденции за пять месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, что недостаточно для формирования коллективного иммунитета - необходимо 95%.
Темпы вакцинации от кори, паротита и краснухи за первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 снизились на 20%.
"Вакцинация во время пандемии COVID-19 является безопасной", - подчеркивается в сообщении.
- 3 июля сообщалось, что Украина вошла в список стран с высоким риском вспышки полиовируса cVDPV, который вызывает заболевание полиомиелитом.
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