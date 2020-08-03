Минздрав объяснил, почему нужно планово делать прививки во время карантина

В Минздраве подчеркнули, что нарушение плановой вакцинации приведет к вспышке инфекционных болезней

За пять месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

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"Вакцинация - единственная возможность уберечься от осложнений, вызванных полиомиелитом. Любое нарушение плановой вакцинации, даже на короткий период, приведет к вспышкам вакциноуправляемых инфекций", - отмечается в сообщении.

Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита оценила риск передачи инфекции в 41 стране региона.

"Риск в Украине отнесли к категории высоких. Процент охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточен, чтобы до конца года достичь 95%", - считают специалисты.

По рекомендациям ВОЗ, если в стране вакцинированы более 95% населения, то распространение вируса прекратится.

На 1 июня 2020 года, только 28,3% детей до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК).

По расчетам нынешней тенденции за пять месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, что недостаточно для формирования коллективного иммунитета - необходимо 95%.

Темпы вакцинации от кори, паротита и краснухи за первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 снизились на 20%.

"Вакцинация во время пандемии COVID-19 является безопасной", - подчеркивается в сообщении.

СПРАВКА. Полиомиелит – острое вирусное заболевание, которое поражает нервную систему, способно привести к параличу и даже смерти. В среднем умирают 5% больных, в основном - от паралича дыхательной системы. Среди распространенных осложнений - деформация хребта и конечностей, пневмония, миокардит, тяжелые желудочно-кишечные расстройства с кровотечением, язвами, кишечной непроходимостью.

Украина вошла в список стран с высоким риском вспышки полиовируса cVDPV, который вызывает заболевание полиомиелитом. 3 июля сообщалось , что

Арина Толина

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