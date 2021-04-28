UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Частота побочек от вакцин Pfizer и AstraZeneca меньше, чем в клинических испытаниях: отчет

28.04.2021, 15:36
Частота побочек от вакцин Pfizer и AstraZeneca меньше, чем в клинических испытаниях: отчет - Фото
h_56811141

Общие (системные) и местные побочные эффекты после вакцинации Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca возникают реже, чем в клинических исследованиях препаратов на фазе III. При этом обе вакцины значительно снижают риск заражения SARS-CoV-2 уже через 12 дней после первой дозы, говорится в исследовании в журнале The Lancet.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Исследование частоты побочных эффектов в течение восьми дней после вакцинации проведено в Британии с использованием приложения COVID Symptom Study. Те, кто получил дозу или две "пфайзера", или дозу "астразенеки", сами сообщали о симптомах.

С 8 декабря 2020 года по 10 марта 2021-го почти 630 000 человек сообщили о вакцинации ~656 000 дозами. Примерно 282 000 получили дозу Pfizer (из них 28 200 – также и вторую), а 345 000 – дозу AstraZeneca.

В системные эффекты включили головную боль, лихорадку, слабость, озноб, тошноту, диарею, необычные мышечные боли и необычные боли в суставах. В местные – боль/покраснение/набухание/отек/жар/зуд/повышенная чувствительность в месте укола, отек подмышки.

Читайте также: Ученые оценили иммунные ответы после одной дозы вакцины CoviShield

О системных сообщили ~14% людей после дозы "пфайзера" (22% – после второй), а также ~34% – после дозы "астразенеки". Системные побочки были более распространены (в 1,6 раза после дозы "астры" и в 2,9 раза после дозы "пфайзера") среди тех, кто ранее перенес коронавирус.

О местных побочках сообщили 79% людей после дозы "пфайзера" (69% – после второй), и 59% – после дозы "астразенеки". Их частота у перенесших ранее ковид была в 1,4 раза выше после дозы "астразенеки" и в 1,2 раза после дозы "пфайзера".

Читайте также: Украине подтвердили поставку почти 1 млн доз вакцины Pfizer в мае – Степанов

Также авторы сравнили уровни инфицирования в группе вакцинированных и не вакцинированных. Примерно 3100 из ~104 000 вакцинированных и около 50 300 из ~465 000 не вакцинированных дали положительный результат на инфекцию SARS-CoV-2 на ПЦР-тесте.

"Значительное снижение риска инфицирования наблюдалось уже через 12 дней после первой дозы, достигнув 60% для AstraZeneca и 69% для Pfizer через 21–44 дня, и 72% для Pfizer через 45–59 дней", – резюмировали исследователи.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
исследование вакцинация вакцина прививка заражение инфекция сравнение Pfizer AstraZeneca Pfizer-BioNTech побочные эффекты Oxford-AstraZeneca побочки
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 