Частота побочек от вакцин Pfizer и AstraZeneca меньше, чем в клинических испытаниях: отчет

Общие (системные) и местные побочные эффекты после вакцинации Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca возникают реже, чем в клинических исследованиях препаратов на фазе III. При этом обе вакцины значительно снижают риск заражения SARS-CoV-2 уже через 12 дней после первой дозы, говорится в исследовании в журнале The Lancet.

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Исследование частоты побочных эффектов в течение восьми дней после вакцинации проведено в Британии с использованием приложения COVID Symptom Study. Те, кто получил дозу или две "пфайзера", или дозу "астразенеки", сами сообщали о симптомах.

С 8 декабря 2020 года по 10 марта 2021-го почти 630 000 человек сообщили о вакцинации ~656 000 дозами. Примерно 282 000 получили дозу Pfizer (из них 28 200 – также и вторую), а 345 000 – дозу AstraZeneca.

В системные эффекты включили головную боль, лихорадку, слабость, озноб, тошноту, диарею, необычные мышечные боли и необычные боли в суставах. В местные – боль/покраснение/набухание/отек/жар/зуд/повышенная чувствительность в месте укола, отек подмышки.

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О системных сообщили ~14% людей после дозы "пфайзера" (22% – после второй), а также ~34% – после дозы "астразенеки". Системные побочки были более распространены (в 1,6 раза после дозы "астры" и в 2,9 раза после дозы "пфайзера") среди тех, кто ранее перенес коронавирус.

О местных побочках сообщили 79% людей после дозы "пфайзера" (69% – после второй), и 59% – после дозы "астразенеки". Их частота у перенесших ранее ковид была в 1,4 раза выше после дозы "астразенеки" и в 1,2 раза после дозы "пфайзера".

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Также авторы сравнили уровни инфицирования в группе вакцинированных и не вакцинированных. Примерно 3100 из ~104 000 вакцинированных и около 50 300 из ~465 000 не вакцинированных дали положительный результат на инфекцию SARS-CoV-2 на ПЦР-тесте.

"Значительное снижение риска инфицирования наблюдалось уже через 12 дней после первой дозы, достигнув 60% для AstraZeneca и 69% для Pfizer через 21–44 дня, и 72% для Pfizer через 45–59 дней", – резюмировали исследователи.

Евгений Пилипенко

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