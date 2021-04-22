Как инфекция COVID-19 пробивает "полную защиту" вакцинированных: исследование из США

Для полностью привитых от коронавируса мРНК-вакцинами риск последующего заражения "прорывной инфекцией" чрезвычайно низок. К такому выводу пришли американские исследователи в статье для New England Journal of Medicine.

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Авторы отследили показатели 417 полностью иммунизированных мРНК-вакцинами сотрудников Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке. Лишь двое из этого количества заболели потом с легкими симптомами. Обе женщины заразились мутантными штаммами.

Симптомы появились у 51-летней женщины через 19 дней после второй дозы Moderna, а у 65-летней – через 36 дней после второй Pfizer-BioNTech.

"Весьма вероятно, что у обоих пациенток был эффективный иммунный ответ на вакцины. Остается вероятность, что пациент №1 заразилась до того, как вторая прививка дала полный эффект", – отметили авторы.

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Между тем, ученые подчеркивают: болезнь из-за мутантного штамма может протекать с высокой вирусной нагрузкой, несмотря на высокие уровни нейтрализующих антител.

При этом они подчеркнули: такие случаи никоим образом не умаляют важности неотложных усилий, предпринимаемых по вакцинации населения, потому что ни одна вакцина не является на 100% эффективной в предотвращении симптомов.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США получено <6000 сообщений о инфекциях на >84 млн полностью вакцинированных. В CDC уточнили CNN, что "прорывные" случаи произошли у людей всех возрастов, но ~40% были у людей от 60 лет и старше, причем более распространены они у женщин; у 29% инфекция была бессимптомной.

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Евгений Пилипенко

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