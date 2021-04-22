Коронавирус | Если в компании 50 и больше желающих вакцинироваться – записывайтесь: Минздрав дал добро
Компании, имеющие в штате более 50 желающих вакцинироваться от COVID-19 сотрудников, могут записаться в очередь на прививку: при наличии достаточного количества вакцины мобильная бригада приедет на предприятие. Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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Чтобы записаться, компания должна выполнить ряд условий:
— оставить заявку;
— определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;
— составить поименные списки желающих вакцинироваться;
— обеспечить помещение для вакцинации, а также для наблюдения за людьми в течение 15-30 минут после прививки;
— обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.
Оставить заявку на коллективную вакцинацию можно по телефону 0-800-60-20-19.
За день бригада сможет сделать ~100 прививок, уточнил Ляшко, и это нужно учитывать при подаче заявок.
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