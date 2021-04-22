Компании, имеющие в штате более 50 желающих вакцинироваться от COVID-19 сотрудников, могут записаться в очередь на прививку: при наличии достаточного количества вакцины мобильная бригада приедет на предприятие. Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Чтобы записаться, компания должна выполнить ряд условий:

— оставить заявку;

— определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;

— составить поименные списки желающих вакцинироваться;

— обеспечить помещение для вакцинации, а также для наблюдения за людьми в течение 15-30 минут после прививки;

— обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.

Оставить заявку на коллективную вакцинацию можно по телефону 0-800-60-20-19.

За день бригада сможет сделать ~100 прививок, уточнил Ляшко, и это нужно учитывать при подаче заявок.

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Евгений Пилипенко

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