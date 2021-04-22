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Коронавирус | Если в компании 50 и больше желающих вакцинироваться – записывайтесь: Минздрав дал добро

22.04.2021, 09:11
Если в компании 50 и больше желающих вакцинироваться – записывайтесь: Минздрав дал добро - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)

Компании, имеющие в штате более 50 желающих вакцинироваться от COVID-19 сотрудников, могут записаться в очередь на прививку: при наличии достаточного количества вакцины мобильная бригада приедет на предприятие. Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Чтобы записаться, компания должна выполнить ряд условий:

— оставить заявку;
— определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;
— составить поименные списки желающих вакцинироваться;
— обеспечить помещение для вакцинации, а также для наблюдения за людьми в течение 15-30 минут после прививки;
— обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.

Оставить заявку на коллективную вакцинацию можно по телефону 0-800-60-20-19.

За день бригада сможет сделать ~100 прививок, уточнил Ляшко, и это нужно учитывать при подаче заявок.

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Смотрите видео: Какая вакцина от COVID-19 "самая лучшая". Эксперты записали объясняющий ролик

Евгений Пилипенко
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Виктор Ляшко минздрав вакцинация медицина вакцина прививка коронавирус COVID-19
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