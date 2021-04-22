Однодозная вакцина Johnson & Johnson полностью защищает от госпитализации и смерти при COVID-19 примерно через месяц после введения. Это справедливо и для стран, где распространены мутантные варианты коронавируса. Об этом, комментируя публикацию первичных данных фазы III клинических исследований в New England Journal of Medicine, заявил главный научный сотрудник J&J Пол Стоффельс.

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По его словам, результаты исследования с участием 44 325 добровольцев (среди которых 14 672 старше 60 лет) одинаковы для разных рас, этнической принадлежности, возрастов, локаций и сопутствующих заболеваний.

Вакцина на 85% эффективна против тяжелого и критического течения болезни (67% защиты от среднего и тяжелого через 14 дней после вакцинации, а также 66% защиты от такого течения спустя 28 дней после вакцинации).

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Как пишут авторы, эффективность начинала отслеживаться через неделю после укола для тяжелого и критического заболевания, и через две недели после вакцинации – также и для умеренного и тяжелого.

Реактогенность (реакция на укол) была выше у вакцины по сравнению с плацебо-уколом, но эти реакции обычно были от легкой до умеренной, и быстро проходили.

В ЮАР, где доминирует штамм, частично ускользающий от иммунитета к первоначальному штамму "короны", эффективность вакцины поддерживалась на уровне 64% против умеренного, тяжелого и критического заболевания, и 81,7% – против тяжелого и критического на 28 день после вакцинации.

Эффективность вакцины также сохранялась у участников из Бразилии (с распространенным там другим мутантным штаммом): 68,1% против умеренных, тяжелых и критических случаев, а также 87,6% – против тяжелых и критических.

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В США зарегистрировано 6 случаев образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов у лиц, получивших вакцину J&J, из более чем 7 900 000 введенных доз.

Многонациональное рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование с участием лиц в возрасте 18 лет и старше проводится в восьми странах на трех континентах. 44% участников – из США, 41% – Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика, Перу, 15% – ЮАР. Среди участников 59% – белые/европеоиды, 45% – латиноамериканцы и смежные группы, 19% – чернокожие/афроамериканцы, 9% – коренные жители Южной Америки и Аляски/американские индейцы, и 3% – выходцы из Азии.

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В сумме у 41% участников были сопутствующие заболевания, связанные с повышенным риском развития тяжелого/критического COVID-19. Ожирение – у 28,5%, диабетом II типа – 7,3%, гипертония – 10,3%, ВИЧ – 2,8%.

Эта вакцина остается стабильной в течение двух лет при –20°C и максимум три месяца при 2—8°C. Ее нельзя повторно замораживать, если она выдерживается при 2—8°C.

Евгений Пилипенко

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