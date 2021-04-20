Регулятор ЕС заявил о возможной связи между вакциной Johnson & Johnson и тромбозами

На своем заседании 20 апреля комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) пришел к выводу, что предупреждение о необычных тромбах в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должно быть добавлено в инструкцию к вакцине от COVID-19 Janssen производства Johnson & Johnson. При это в комитете отмечают, что это явление – очень редкий побочный эффект вакцины.

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Комитет принял во внимание все имеющиеся сейчас доказательства, включая восемь сообщений из США о серьезных случаях необычных тромбов, связанных с низким уровнем тромбоцитов, один из которых имел летальный исход. По состоянию на 13 апреля, вакцину Janssen получили более 7 миллионов человек в США.

Все случаи произошли у людей в возрасте до 60 лет в течение трех недель после вакцинации, большинство из них – женщины. На основании имеющихся в настоящее время данных, конкретные факторы риска не выявлены, сообщает EMA.

В данном случае, как и в случае вакцины Vaxzevria (AstraZeneca), речь идет о редких случаях тромбоза вен головного мозга брюшной полости. В агентстве подчеркивают, что общие преимущества вакцины Janssen в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов.

EMA отметило, что при первых признаках образования сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов необходимо немедленно обратиться к медикам. Сюда относятся симптомы: сбивчивое дыхание, боль в груди, отек ноги, постоянная боль в животе, сильные и постоянные головные боли или помутнение зрения, крошечные пятна крови под кожей вне зоны укола.

Украина также планирует получить эту вакцину.

7 апреля регулятор ЕС пришел к такому же выводу относительно вакцины Oxford-AstraZeneca.

Несмотря на это, 14 апреля Дания полностью прекратила использование Oxford-AstraZeneca.

Вадим Ребрина

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