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Дания первая в Европе полностью отказалась от вакцины Oxford-AstraZeneca

14.04.2021, 17:04
Дания первая в Европе полностью отказалась от вакцины Oxford-AstraZeneca - Фото
Вакцина Oxford-AstraZeneca (фото – Институт Дженнера, John Cairns)

Дания полностью прекратила использование вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca (CoviShield в Украине) из-за опасений по поводу крайне редких случаев тромбозов на фоне тромбоцитопении. Дания стала первой европейской страной, запретившей вакцинацию этим препаратом, пишет BBC.

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Ожидается, что это решение "отложит выполнение программы вакцинации в стране на несколько недель".

В заявлении Управления здравоохранения Дании говорится, что исследования показали "более высокую, чем ожидалось", частоту образования тромбов после введения вакцины. Гендиректор управления Сорен Бростром сказал, что "это было трудное решение", но у Дании есть другие заказанные вакцины.

"Мы знаем, что это (тромбоз, – ред.) связано с вакциной", – передает слова чиновника местный телеканал TV2

Вторая причина отказа от вакцины заключается в том, что власти не хотят подвергать себя риску, используя вакцину, пока инфекция в стране находится под строгим контролем. 

Тем не менее, власти заявили, что не могут исключить возможность использования этой вакцины "позже".

В Дании вакцинировали почти 1 млн человек, из которых около 150 000 получили прививку AstraZeneca. Также используются вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna.

  • Многие страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca людей младших возрастных групп. К примеру, 2 апреля власти Нидерландов приостановили вакцинацию AstraZeneca людей младше 60 лет. Причина – пять случаев тромбоза в Нидерландах среди вакцинированных женщин в возрасте от 25 до 65 лет. В Британии поставили на паузу начатые в феврале испытания Oxford-AstraZeneca на 300 детях в возрасте 6–17 лет.
  • 7 апреля 2021-го медрегулятор ЕС рекомендовал внести эти необычные тромбозы в список очень редких побочек от вакцины Oxford-AstraZeneca.
  • Власти Британии говорят, что все, кто получил первую дозу Oxford-AstraZeneca, и у кого после этого не было крайне редких побочных эффектов вроде мозговых и других тромбов на фоне низкого уровня тромбоцитов, могут без опаски получать вторую дозу.
Вадим Ребрина
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вакцинация дания коронавирус AstraZeneca
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