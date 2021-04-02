Нидерланды приостанавливают вакцинацию AstraZeneca людей младше 60 лет: 5 случаев тромбоза

Власти Нидерландов приостанавливают вакцинацию препаратом производства AstraZeneca людей младше 60 лет. Причина – пять случаев тромбоза в Нидерландах среди вакцинированных женщин в возрасте от 25 до 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.

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В ближайшие дни людей в возрасте младше 60 лет прививать вакциной AstraZeneca не будут. Людей старше 60 лет будут продолжать вакцинировать этим препаратом.

Министр здравоохранения Уго де Йонге написал в письме в нижнюю палату парламента, что он принимает это решение в ожидании дальнейшего вердикта комитета по фармаконадзору Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Ожидается, что в следующую среду этот комитет представит дополнительную информацию.

В правительстве заявили, что приняли решение о приостановке вакцинации на основании сообщения исследовательского центра Lareb, который специализируется на выявлении побочных эффектов.

Сегодня центр сообщил, что у пяти вакцинированных AstraZeneca женщин в возрасте от 25 до 65 лет обнаружили тромбоз и низкое количество тромбоцитов. Одна из них умерла. Причина смерти – обширная тромбоэмболия легочной артерии.

В правительстве говорят, что подобные сообщения поступали и из других стран ЕС. Существует ли причинно-следственная связь между этими случаями и вакцинацией, в настоящее время выясняет EMA.

По состоянию на сегодня, в Нидерландах выполнено около 400 000 инъекций препарата AstraZeneca.

Минздрав советует людям немедленно обращаться к врачу, если после прививки вакциной AstraZeneca через три дня снова появятся симптомы, включая неожиданные и/или неизвестные, в том числе синяки на коже.

18 марта глава ЕМА Эмер Кук заявил, что вакцина от Oxford-AstraZeneca – "безопасная и эффективная", ее связи со случаями тромбозов не обнаружено, и "польза от ее применения превосходит риски".

30 марта Канада поставила на паузу использование вакцины Oxford-AstraZeneca среди лиц моложе 55 лет.

С 31 марта Германия ограничила возрастную группу для вакцинации Oxford-AstraZeneca людьми от 60 лет и старше.

Ранее стало известно, что Индия временно приостановила весь экспорт вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca из-за роста случаев заболевания в стране. В программе ООН COVAX предполагают, что Serum Institute в полном объеме возобновит экспорт вакцины в мае.

Вадим Ребрина

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