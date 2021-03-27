COVAX ожидает возобновления Индией экспорта вакцины AstraZeneca в мае

В программе ООН COVAX предполагают, что индийский Serum Institute в полном объеме возобновит экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca в мае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ЮНИСЕФ, которая является партнером-дистрибьютором COVAX.

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"Ожидается, что поставки вакцины SII/AZ в полном объеме начнутся к маю, до конца мая все участники получат свои заказы, после этого поставки будут происходить быстрее", – сообщила Reuters представительница ЮНИСЕФ.

Она добавила, что COVAX ведет переговоры с Нью-Дели, чтобы обеспечить "некоторые поставки" раньше, в апреле. COVAX ожидала в общей сложности 90 миллионов доз от SII в марте и апреле, из которых программа получила около 28 миллионов.

24 марта стало известно, что Индия временно приостановила весь экспорт вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca из-за роста случаев заболевания в стране. Это означает, что внутренний спрос на вакцину, как ожидается, вырастет в ближайшие недели, поэтому препарат необходим Индии для собственного использования.

В тот же день депутат Слуги народа Михаил Радуцкий написал в Facebook, что посольство Индии якобы направило в МИД Украины письмо, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений об Индии как производителе вакцины AstraZeneca (CoviShield). По его словам, по этой причине поставка следующей партии CoviShield в Украину "может быть отложена на определенный срок". LIGA.net попросила МИД и Минздрав подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответов пока нет.

попросила МИД и Минздрав подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответов пока нет. Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что процесс вакцинации в Украине сталкивается со сложностями, так как в Индии действует ограничение на экспорт вакцины. Однако Украина рассчитывает, что индийское правительство пересмотрит это решение







Вадим Ребрина

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