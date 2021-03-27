Зеленский: Процесс вакцинации столкнулся со сложностями — Индия ограничила экспорт вакцин

Процесс вакцинации в Украине сталкивается со сложностями, так как в Индии действует ограничение на экспорт вакцины. Однако Украина рассчитывает, что индийское правительство пересмотрит это решение, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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"Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее – сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом", – сказал Зеленский.

По мнению президента, политические деятели потеряли голову в погоне за быстрой популярностью.

"Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому что за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент – решайте сами", – резюмировал Зеленский.

24 марта стало известно, что Индия временно приостановила весь экспорт вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca из-за роста случаев заболевания в стране. Это означает, что внутренний спрос на вакцину, как ожидается, вырастет в ближайшие недели, поэтому препарат необходим Индии для собственного использования.

В тот же день депутат Слуги народа Михаил Радуцкий написал в Facebook, что посольство Индии якобы направило в МИД Украины письмо, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений об Индии как производителе вакцины AstraZeneca (CoviShield). По его словам, по этой причине поставка следующей партии CoviShield в Украину "может быть отложена на определенный срок". LIGA.net попросила МИД и Минздрав подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответов пока нет.

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Вадим Ребрина

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