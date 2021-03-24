Индия временно приостановила экспорт вакцины от COVID-19 Oxford-AstraZeneca – BBC

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Индия временно приостановила весь экспорт вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca из-за роста случаев заболевания в стране. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Великобритании.

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Рост числа случаев заболевания означает, что внутренний спрос на вакцину, как ожидается, вырастет в ближайшие недели, поэтому препарат необходим Индии для собственного использования.

Ожидается, что этот шаг, названный официальными лицами "временным ограничением", повлияет на поставки до конца апреля. Вероятно, пострадают около 190 стран, в которых действует программа Всемирной организации здравоохранения Covax, предполагает агентство. Ситуация может улучшиться в мае, когда по меньшей мере одна дополнительная вакцина получит экстренное одобрение.

Крупнейший производитель вакцин в Индии, Институт сыворотки Индии (SII), в последние дни отложил поставки вакцины AstraZeneca в несколько стран, включая Великобританию и Бразилию.

Официальных комментариев по этому поводу со стороны правительства Индии или SII не поступало.

SII производит также вакцину Covishield, которую использует Украина. Коснуться ли ограничения поставок Украины, пока неизвестно.

ДОПОЛНЕНО В 22:45. Ранее сегодня депутат Слуги народа Михаил Радуцкий написал в Facebook, что посольство Индии якобы направило в МИД Украины письмо, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений об Индии как производителе вакцины AstraZeneca (CoviShield).

По его словам, по этой причине поставка следующей партии CoviShield в Украину "может быть отложена на определенный срок".

По информации Радуцкого, президент Владимир Зеленский поручил министрам Максиму Степанову и Дмитрию Кулебе "найти дополнительные способы для ускорения поставки следующей партии вакцины CoviShield в Украину".

"Министерство здравоохранения и МИД должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин", – написал депутат.

LIGA.net попросила МИД и Минздрав подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответов пока нет.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, до конца марта Украина ожидает поставки 1,5 млн доз вакцин против СOVID-19 Covishield и 700 000 доз китайской вакцин Sinovac. В апреле в страну должны поставить 600 000-700 000 доз прививок в рамках программы COVAX, а также 1,2 млн доз Sinovac.

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Вадим Ребрина

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