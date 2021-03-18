Степанов назвал точное количество вакцин, которые Украина должна получить в марте и апреле

До конца марта Украина ожидает поставки 1,5 млн доз вакцин против СOVID-19 Covishield и 700 000 доз китайской вакцин Sinovac. В апреле в страну должны поставить 600 000-700 000 доз прививок в рамках программы COVAX, а также 1,2 млн доз Sinovac. Об этом в интервью Укринформу заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, власти Украины находятся на финальных стадиях подписания других договоров на поставку вакцин. Он сообщил, что поставки этих вакцин начнутся сразу после подписания документов.

"У нас еще подписано 10 млн доз вакцин Novavax. Думаем, мы начнем получать ее в июне этого года. Также в течение мая-июня ожидаются поставки не менее 1,4 – 1,5 млн доз вакцин по COVAX", – сказал Степанов.

Министр также сказал, что срывы сроков поставок вакцин от COVID-19 наблюдаются по всему миру.

С 24 февраля в Украине началась вакцинация препаратом Covishield (индийское торговое название вакцины AstraZeneca/Oxford). На утро 18 марта сделали более 81 000 прививок, один человек полностью закончил вакцинацию, получив обе дозы.

По словам главы отдела иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Александра Заики, в апреле Украина получит вакцину против коронавируса, разработанную компаниями Pfizer-BioNTech.

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Станислав Стороженко

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