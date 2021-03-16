Даты получения вакцин от Евросоюза сдвинулись из-за срыва графика поставок – Кулеба

График поставок вакцин от COVID-19 в страны Европейского союза был сорван – из-за этого сдвинулись даты, когда ЕС должен был передать Украине остатки прививок. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

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По его словам, договоренности с некоторыми странами ЕС о передаче Украине вакцин были достигнуты еще в прошлом году.

Несмотря на это, Кулеба заявил, что это лишь один из потенциальных каналов поставок вакцины – власти сфокусированы на контрактах с непосредственно производителями вакцин от коронавируса.

Сегодня, 16 марта, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 22 марта украинцы от 80 лет и старше смогут сделать антиковидную прививку у семейных врачей, а до 31 марта в Украину из Индии прибудет еще 1,5 млн доз препарата CoviShield (местное торговое название Oxford-AstraZeneca)

Станислав Стороженко

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