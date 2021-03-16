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Даты получения вакцин от Евросоюза сдвинулись из-за срыва графика поставок – Кулеба

16.03.2021, 14:34
Даты получения вакцин от Евросоюза сдвинулись из-за срыва графика поставок – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот видео МИД)

График поставок вакцин от COVID-19 в страны Европейского союза был сорван – из-за этого сдвинулись даты, когда ЕС должен был передать Украине остатки прививок. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге. 

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По его словам, договоренности с некоторыми странами ЕС о передаче Украине вакцин были достигнуты еще в прошлом году. 

Несмотря на это, Кулеба заявил, что это лишь один из потенциальных каналов поставок вакцины – власти сфокусированы на контрактах с непосредственно производителями вакцин от коронавируса. 

Станислав Стороженко
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ЕС МИД вакцина поставки коронавирус COVID-19
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