МОЗ расследует смерть мужчины в Черновцах через 8 дней после вакцинации от коронавируса

Минздрав расследует случай смерти провизора аптеки военного госпиталя в Черновцах на девятый день после вакцинации от коронавируса препаратом Covishield/AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Мужчина умер в больнице утром 24 марта. По предварительной информации МОЗ, причина смерти – острый мозговой инсульт. Он имел также тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни, сообщили в министерстве.

По информации МОЗ, 15 марта мужчина получил прививку от COVID-19 вакциной Covishield. Вакцинацию осуществляла мобильная бригада. 16 марта в 17:25 мужчину доставила бригада скорой помощи в городскую больницу, где он "лечился по поводу инсульта".

Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было, говорят в МОЗ. По информации ведомства, в тот же день из того же флакона были привиты еще девять человек. У двух из них был подтвержден COVID-19. Поэтому у умершего также взяли материал для ПЦР-тестирования.

По словам руководителя мобильной бригады, мужчина нормально перенес вакцинацию, жалоб на состояние здоровья не высказывал, сообщили в МОЗ.

Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.

В Минздраве напомнили, что расследуют каждый случай наступления смерти в течение 30 дней после иммунизации.

"Важно, вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин", – отметили в министерстве.

В Евросоюзе после нескольких случаев смерти от тромбоза после вакцинации от коронавируса препаратом Oxford-AstraZeneca провели расследование. Вчера в Европейском агентстве по лекарственным средствам озвучили его результаты: Вакцина от Oxford-AstraZeneca – "безопасная и эффективная", ее связи со случаями тромбозов не обнаружено, и "польза от ее применения превосходит риски".

23 марта умерла военнослужащая из Одесской области, которая была вакцинирована против коронавируса Covishield. По предварительным данным, смерть наступила в результате острого расстройства кровообращения, у женщины были хронические сердечно-сосудистые и другие сопутствующие заболевания.

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Вадим Ребрина

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