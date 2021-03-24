UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МОЗ расследует смерть мужчины в Черновцах через 8 дней после вакцинации от коронавируса

24.03.2021, 20:30
МОЗ расследует смерть мужчины в Черновцах через 8 дней после вакцинации от коронавируса - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Минздрав расследует случай смерти провизора аптеки военного госпиталя в Черновцах на девятый день после вакцинации от коронавируса препаратом Covishield/AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Мужчина умер в больнице утром 24 марта. По предварительной информации МОЗ, причина смерти – острый мозговой инсульт. Он имел также тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни, сообщили в министерстве.

По информации МОЗ, 15 марта мужчина получил прививку от COVID-19 вакциной Covishield. Вакцинацию осуществляла мобильная бригада. 16 марта в 17:25 мужчину доставила бригада скорой помощи в городскую больницу, где он "лечился по поводу инсульта".

Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было, говорят в МОЗ. По информации ведомства, в тот же день из того же флакона были привиты еще девять человек. У двух из них был подтвержден COVID-19. Поэтому у умершего также взяли материал для ПЦР-тестирования.

По словам руководителя мобильной бригады, мужчина нормально перенес вакцинацию, жалоб на состояние здоровья не высказывал, сообщили в МОЗ.

Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.

В Минздраве напомнили, что расследуют каждый случай наступления смерти в течение 30 дней после иммунизации.

"Важно, вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин", – отметили в министерстве.

  • В Евросоюзе после нескольких случаев смерти от тромбоза после вакцинации от коронавируса препаратом Oxford-AstraZeneca провели расследование. Вчера в Европейском агентстве по лекарственным средствам озвучили его результаты: Вакцина от Oxford-AstraZeneca – "безопасная и эффективная", ее связи со случаями тромбозов не обнаружено, и "польза от ее применения превосходит риски".
  • 23 марта умерла военнослужащая из Одесской области, которая была вакцинирована против коронавируса Covishield. По предварительным данным, смерть наступила в результате острого расстройства кровообращения, у женщины были хронические сердечно-сосудистые и другие сопутствующие заболевания.

Читайте также: Розбір | Чи можна мені щеплюватися препаратом CoviShield, і чи безпечний він для тих, кому за 80

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МОЗ вакцинация коронавирус COVISHIELD
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 