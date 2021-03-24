"Назначена экспертиза". В МОЗ прокомментировали смерть вакцинированной от COVID-19 военной

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить точную причину смерти военнослужащей из Одесской области, которая была вакцинирована против коронавируса препаратом Covishield (индийское торговое название вакцины Oxford-AstraZeneca). Об этом говорится в заявлении Минздрава.

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Женщина скончалась 23 марта в поселке Черноморское Одесской области, сообщает МОЗ. По предварительным данным, она умерла в результате острых расстройств кровообращения, у женщины были хронические сердечно-сосудистые и другие сопутствующие заболевания.

Как отмечается, военную вакцинировали 21 марта. Противопоказаний к прививке (а именно аллергических реакций на компоненты вакцины) у нее не было – как и жалоб на здоровье в день вакцинации. Из того же флакона, что и ее, в тот день привили еще девять человек, неблагоприятных событий после иммунизации у них не зафиксировано.

Для установления точной причины смерти военной назначено судебно-медицинскую экспертизу, сообщают в Минздраве.

В МОЗ добавили, что на 19 марта в мире ввели более 397 млн доз вакцин против коронавируса, ни одной смерти от вакцины не зафиксировано. В Украине привили 137 026 человек, было выявлено 590 неблагоприятных событий после вакцинации, только трое привитых некоторое время находились под присмотром врачей.

Вакцины от COVID-19 не предотвращают развития других заболеваний, подчеркивают в Минздраве. Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 67% смертей в Украине, каждые 10 минут в стране умирает один человек от инсульта.

18 марта в Медицинском агентстве Евросоюза (ЕМА) заявили, что вакцина AstraZeneca - безопасная и эффективная, ее связи со случаями тромбозов не обнаружено. Европейские страны, в том числе и Германия, возобновляют использование вакцины AstraZeneca.

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Марк Сировой

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