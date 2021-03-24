UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Назначена экспертиза". В МОЗ прокомментировали смерть вакцинированной от COVID-19 военной

24.03.2021, 09:56
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: пресс-служба КГГА)

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить точную причину смерти военнослужащей из Одесской области, которая была вакцинирована против коронавируса препаратом Covishield (индийское торговое название вакцины Oxford-AstraZeneca). Об этом говорится в заявлении Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Женщина скончалась 23 марта в поселке Черноморское Одесской области, сообщает МОЗ. По предварительным данным, она умерла в результате острых расстройств кровообращения, у женщины были хронические сердечно-сосудистые и другие сопутствующие заболевания.

Как отмечается, военную вакцинировали 21 марта. Противопоказаний к прививке (а именно аллергических реакций на компоненты вакцины) у нее не было – как и жалоб на здоровье в день вакцинации. Из того же флакона, что и ее, в тот день привили еще девять человек, неблагоприятных событий после иммунизации у них не зафиксировано.

Для установления точной причины смерти военной назначено судебно-медицинскую экспертизу, сообщают в Минздраве.

В МОЗ добавили, что на 19 марта в мире ввели более 397 млн доз вакцин против коронавируса, ни одной смерти от вакцины не зафиксировано.  В Украине привили 137 026 человек, было выявлено 590 неблагоприятных событий после вакцинации, только трое привитых некоторое время находились под присмотром врачей.

Вакцины от COVID-19 не предотвращают развития других заболеваний, подчеркивают в Минздраве. Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 67% смертей в Украине, каждые 10 минут в стране умирает один человек от инсульта.

Читайте также: Опять двадцать пять. США усомнились в данных AstraZeneca о COVID-вакцине – просят уточнить

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минздрав смерть вакцина коронавирус AstraZeneca COVISHIELD военная
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 