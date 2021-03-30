Канада ввела возрастные ограничения на применение вакцины Oxford-AstraZeneca

Канада поставила на паузу использование антикоронавирусной вакцины Oxford-AstraZeneca среди лиц моложе 55 лет. Такое решение по "многострадальному" в последние недели препарату приняли вчера, 29 марта, в Национальном консультативном комитете по иммунизации Канады (NACI).

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Причина этого, пишут в стране, – зарегистрированные в Европе крайне редкие случаи тромбозов и тромбоцитопении после вакцинации Oxford-AstraZeneca, "с сопутствующей высокой летальностью и соответствующими серьезными исходами".

Случаи зарегистрированы в основном у женщин до 55 лет. Между тем, исследования связи продолжаются, так как возможно, что вакцину получило непропорционально большое количество женщин (например, медсестер), что затрудняет оценку риска на основе пола.

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В Канаде таких случаев не было, хотя препарат там широко не применялся. В Британии, где произвели вакцину, ее используют очень массово, но там прививали до сих пор преимущественно пожилых.

"Мы идем на эту меру предосторожности, пока Минздрав завершает анализ соотношения рисков и выгод", – заявили в комитете, добавив, что у Канады есть и другие вакцины, чтобы не испытывать дефицита доз для иммунизации против COVID-19.

СПРАВКА. В случае внезапного появления через четыре дня и более после укола Oxford-AstraZeneca/CoviShield сильных/стойких/усиливающихся головных болей, подкожных кровотечений/множественных небольших "синяков" или красноватых пятен на коже (за исключением места укола), помутнения зрения, болей в груди/животе, отека ног, "холода" в руке или ноге, спертости дыхания, нужно немедленно обратиться к медикам. При ранней диагностике таких состояний их можно купировать и вылечить, снизив риск серьезных исходов.

Канадский комитет пишет, что у тех, у кого прошло более 20 дней после прививки и ничего такого не наблюдается, нет причин для беспокойства. Регулятор ФРГ называет другой срок – 16 дней.

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Ситуация с этой вакциной за последний месяц – "американские горки". В Британии ей прививают миллионы, в ЮАР отказываются, ЕС и другие страны сначала приостановили ее использование, затем почти все снова возобновили, причем по-разному в зависимости от возраста. Например, Франция ограничила ее применение теми, кто старше 55 лет (как Канада), а Испания – наоборот, только для тех, кто младше 65 лет. В Германии сначала ее не давали пожилым, а сейчас – дают.

18 марта регулятор ЕС заявил, что связь между прививкой и тромботическими состояниями не установлена (но не исключена: исследования продолжаются). ЕМА рекомендовало продолжать использовать ее, так как "польза превышает все риски", и призвало производителя обновить руководство по использованию вакцины.

Евгений Пилипенко

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