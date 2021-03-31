Германия будет прививать вакциной Oxford-AstraZeneca только тех, кому 60 лет и больше

С 31 марта Германия ограничила возрастную группу для вакцинации антиковидным биопрепаратом Oxford-AstraZeneca людьми от 60 лет и старше. Об этом вчера вечером на брифинге сообщила канцлер Ангела Меркель, которая сослалась на предварительные консультации с главой Минздрава ФРГ Йенсом Шпаном.

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Местный вакцинный регулятор, Институт им. Эрлиха, зафиксировал 31 случай редких, но весьма серьезных тромботических явлений через 4–16 дней после прививки в когорте из 2,7 млн человек. 29 случаев среди них было у женщин 20–63 лет, девять и них умерли. Симптомы также развились у двух мужчин 36 и 57 лет.

Как отметили в институте, у 19 из 31 человека наряду с тромбозами был отмечен крайне низкий уровень тромбоцитов, то есть редчайшая совокупность , казалось бы, противоречащих друг другу симптомов.

По словам Меркель, "мы должны быть уверены в вакцинах", но факты наличия таких редких случаев после вакцинации "нельзя игнорировать".

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В первые недели вакцинации регулятор ФРГ заявлял, что нет достаточных данных о том, как "астразенека" действует на пожилых, и запретил их прививать. После миллионов привитых пожилых в Британии германские чиновники разрешили вакцинировать и своих "старших". Затем вакцинацию там снова поставили на паузу из-за сообщений о тромбозах, но после решения еврорегулятора, что ее польза перевешивает риски, ФРГ опять возобновила вакцинацию.

Группа немецких исследователей на днях связала эти расстройства с редким совпадением факторов, которые антитела начинают атаковать тромбоциты. Между тем, другие ученые заявили, что такая причинно-следственная связь "не подтверждаются доказательствами", а выводы "ненадежны".

Канадским ученым картина симптомов "напомнила" редкое осложнение после терапии антикоагулянтом – гепарин-индуцированную тромбоцитопению; там предложили называть ее "вакцино-индуцированной протромботической иммунной тромбоцитопенией" (VIPIT). Пока это лишь не подтвержденные догадки.

Британский регулятор заявил 18 марта, что "нет никакой связи между вакцинацией Oxford-AstraZeneca и случаями тромбоза".

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Евгений Пилипенко

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